影／「106號油井」重現歷史現場 5日起開放實名制索票
苗栗縣政府獲文化部補助推動出磺坑礦業歷史現場活化計畫，展開一連串軟、硬體設施文化工程，6月20日下午4點並將邀請EX-亞洲劇團在公館出磺坑台灣油礦陳列館前廣場戶外演出「106號油井」舞台劇，期待透過戲劇重新連結土地與人民的歷史記憶，讓觀眾深入認識出磺坑這處世界級礦業文化資產。
苗栗縣文化觀光局指出，「106號油井」舞台劇經EX-亞洲劇團半年多來的田野調查考證及排練，20日的首演備受矚目，當天演出採索票入場，6月5日上午9點起在縣府文化觀光局服務台開放索票，民眾憑身分證明文件實名制索取，每人限索2張，索完為止。
苗栗縣長徐耀昌、文觀局長林彥甫及立委賴香伶、徐志榮及地方政壇人士多人今天在縣府大廳共同宣傳這項結合歷史、人文及懷舊的藝文展演活動訊息，EX-亞洲劇團也演出經典片段，藉由出雲古道、懷舊雜貨店、纜車婚禮及「油人」的故事，詮釋出磺坑的歷史脈絡與人文背景，並推薦歷史散步道景點。
徐耀昌指出，「106號油井」首演選在出磺坑台灣油礦陳列館前廣場，讓觀眾不僅在昔日油人如織的工作現場，能親身體驗歷史現場懷古氣氛，也能透過戲劇情節勾起許多人的共同情感，再造出磺坑礦場另類的知性與感性兼具的文化場域體驗。
他說，EX-亞洲劇團團長林浿安是中油員工後代，她父親林朝光進中油的第一份工作就是鑽探106號油井，一輩子都以身為「中油人」為傲，「林隊長」在鑽探油井的身影贏得尊敬，「106號油井」呈現的劇情也因此更貼近歷史現場，歡迎對在地油礦史的朋友踴躍索票前往觀賞。
文化觀光局長林彥甫指出，「106號油井」取自於同名油井，真實的106號油井於民國49年鑽探，發現出磺坑地底還有蘊藏大量油礦脈，將已逐漸沒落的礦場開啟歷史新頁，雖然當地油人如織的情景已不復當年，但那些逐漸湮沒在歷史下的記憶，將藉由EX-亞洲劇團再次用戲劇手法翻上舞台。
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