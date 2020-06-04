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宜蘭家樂福與供應商攜手做公益 捐2噸物資給食物銀行

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導
家樂福與食品供應商攜手做公益，推出「買一送一」商品，再由家樂福捐出5%商品營業額，購買生活物資給食物銀行，宜蘭店今天舉行物資贈儀式。記者戴永華／攝影
家樂福與食品供應商攜手做公益，推出「買一送一」商品，再由家樂福捐出5%商品營業額，購買生活物資給食物銀行，宜蘭店今天舉行物資贈儀式。記者戴永華／攝影

家樂福去年底響應世界糧食日，結合食物供應商推出指定商品「買一送一再捐營業額5%」募集活動，獲得熱烈響應；今年雖有疫情衝擊，但是在為期2周活動中，參加的供應商更多，募集物資也比去年加倍，宜蘭今天舉辦捐贈儀式，物資將交由愛加倍關懷協會食物銀行

家樂福宜蘭店長林美玲表示，這項公益活動始於去年，結合熱心的食物供應廠商推出買一送一指定商品，消費者購買後，家樂福就捐出5%商品營業額，購買弱勢家庭所需物資給於食物銀行。去年全台有27家供應商響應，幫助弱勢家庭超過3.3萬戶；今年有37家供應商響應，5月6日至19日活動期間，在宜蘭部分募得2噸食物，比去年的1噸呈倍數成長。

今天捐贈儀式中，包括家樂福公共事務服務部北區經理李政澤，宜蘭市長江聰淵及縣政府社會處科長都出席，2公噸共包括米、麵、罐頭及衛生紙等生活物資交給愛加倍關懷協會食物銀行，分送到各地社區冰箱，以利分享給有需要的民眾。

民眾除了參與買一送一折扣外，也把家中多餘的物資捐贈做公益。林美玲表示，宜蘭店另外發起食物募集，吸引南山小農提供20箱碩大的高麗菜，透過家樂福捐贈給食物銀行，還有可謂是國內力行動物福利飼養的小農楷模「茂林畜牧場」，也由老闆親自從苗栗直送非籠飼雞蛋，透過家樂福捐作公益，以「1+1大於餓」概念，揪團捐助食物銀行，幫助弱勢家庭可有溫飽的一餐。

家樂福 食物銀行 弱勢家庭

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