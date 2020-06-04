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防疫補償金1萬4千元 桃園市還有8千多人未申請

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
台商曹保麟配合居家檢疫工作，今天領到市府發放的防疫補償金。記者張裕珍／攝影
台商曹保麟配合居家檢疫工作，今天領到市府發放的防疫補償金。記者張裕珍／攝影

配合居家檢疫與隔離者，可領1天1千元防疫補償金，桃園市迄今1萬8512人符合資格，1萬252人提出申請，桃園市迄今核定9988萬餘元，今天下午由社會局長鄭貴華代表市長鄭文燦發放防疫補償金給台商曹保麟，感謝配合居家檢疫工作。曹說，當時疫情嚴重，唯有配合政府、相信政府，每個人都要做好本分內該做的事，才能戰勝疫情。

曹保麟在越南經商，他回憶3月17日那天飛抵越南工作，未料當天台灣宣布之後返台者得居家檢疫14天，「若提早得知，就絕對不會飛了」，在越南待了一周，3月23日自越南返台，在機場疫調，也被告知居家檢疫相關流程，展開14天無法出門的日子。

「一步都不敢踏出家門！」曹說，無法出門的日子苦悶，起初也懷疑「有那麼嚴重嗎」，但在家看了相關新聞報導，疫情發展確實嚴峻，他認為，在這階段絕對要配合防疫工作，就是盡國人最大本分，自己絕不違規偷溜出門，就是擔心引起社區恐慌。

曹保麟說，24小時都只能待在家中悶得發慌，最痛苦就是到了晚上夜深人靜，掙扎著「好想出門吃碗切仔麵、臭豆腐」，但理智戰勝了欲望，他為了充實自我，決定找點事情做，開始上網看影片學起日文，還練習寫五十音，最大收穫是會唱日文歌呢。

曹歷經14天居家檢疫日子，在4月7日正式出關，他也格外感謝公所的里幹事，當時居家檢疫人數龐大，雖然每人每天打一通，但有時從早上打到晚上都打不完，也感謝市府送了超澎湃的防疫關懷包，裡面有泡麵、餅乾、飲料等，「到現在都還沒吃完！」

市府社會局指出，截至6月1日桃園市居家隔離、檢疫人數達1萬8512人，已受理1萬252件申請案，因得進一步查調名單，並審核是否有違反防疫規定，迄今審理核定7524件，核定金額共9988萬8000元，核定比率73.39％，尚有8260人未提出申請。

鄭貴華說，此防疫補償金主要為居家隔離者、居家檢疫者、集中檢疫者，以及為照顧生活不能自理的受隔離或檢疫者而請假或無法從事工作的家屬，可於隔離或檢疫結束之次日起2年內，線上申辦或向隔離或檢疫時所在地區公所申請每天1千元補償金，最高可領1萬4千元，主要以轉帳方式發放，若無帳戶會改發放匯票。

鄭貴華也提醒，若該期間支領薪資或依其他法令規定性質相同之補助者，不得重複申請，建議尚未申請者可線上申辦，網址

台商曹保麟（中）配合居家檢疫工作，今天領到市府發放的防疫補償金，市府社會局長鄭貴華（右）、桃園區長陳玉明（左）出席。圖／桃園市政府提供
台商曹保麟（中）配合居家檢疫工作，今天領到市府發放的防疫補償金，市府社會局長鄭貴華（右）、桃園區長陳玉明（左）出席。圖／桃園市政府提供

居家檢疫 補償金

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