卓蘭、大湖梨穗寒害4勘 農民心痛立委真實感受

苗栗縣卓蘭鎮、大湖鄉高接梨穗寒害，3度勘災未達20%損害率的天然災害現金救助標準，立委湯蕙禎受理陳情，今天安排4勘，梨農徐源和等人叫苦「災損不只20%」，湯蕙禎發現梨穗因先後嫁接，結果大小明顯差異，感受到農民受災的心痛，將盡力爭取災害救助。

苗栗縣高接梨受到今年1月27日、29日寒流影響，發生遲延性災害，高接梨穗嫁接（翻刀）成功率低，提報災損8鄉鎮市，農糧署、農改場及縣政府人員3次到卓蘭、大湖勘災，災害率先後11%、9%、16%，都未達20%門檻，農民向湯蕙禎求助陳情，今天第4度勘災，卓蘭鎮長詹錦章、大湖鄉長胡娘妹等人都到場關心。

徐源和特別列出嫁接「明細」，他指出，1棵梨樹可嫁接梨穗150葒，今年原嫁接31葒，補接第1次58葒，另補接未結果修前掉30葒，樹上目前結果89葒，災損不只20%，有些果園甚至有梨樹接穗全軍覆沒，農友損失慘重，血本無歸卻全沒救助。

湯蕙禎隨同勘災，她表示，辦公室接受陳情，她到果園現場感受，發現高接梨目前樹上果實，因第1次、2次、3次的嫁接時間不同，大小有顯著落差，農民因受災心痛，才會一再陳情。

勘災的農糧署北區分署副分署長林美華、苗栗區農業改良場課長張素貞、苗栗縣政府農業處農務科長蔡政新等人表示，天然災害現金救助的認定是區域性，必須無收穫面積超過5%，且損害率超過20%，並不是個案考量，因寒害屬遲延性，後續有發展，才會有第2、第3及第4次勘災。