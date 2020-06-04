桃園舊火車站第2月台「搬家」 軌道願景館復刻亮相
桃園舊火車站配合鐵路地下化與捷運共構工程近日拆除，市府捷運工程局保留部分月台棚架移往軌道願景館，「復刻版」第2月台在重新開放的軌道願景館外亮相，原汁原味呈現候車月台風貌，勾起不少桃園人回憶，願景館內也有新亮點，大型展版換新介紹開展中的捷運綠線工程與車站建築特色，歡迎遊客回訪，感受城市新舊文化風貌。
桃園軌道願景館配合疫情於4月1日封館，市府也趁封館期間改裝，明天起開放的軌道願景館2.0版最大亮點就是在戶外大型潛盾機旁，打造復刻版的台鐵舊站第2月台，無論是月台棚架、候車資訊看板與座位區都從舊站處，原封不動搬來組裝，令人驚喜。
桃園舊站月台雨棚歷史意義獨具，取材自美國卡內基鋼鐵廠1920年代生產的鋼軌，原來是因為1950年代台鐵局為替原無雨棚的車站月台打造雨棚，選用戰後報廢的軌道而來。月台雨棚有蝴蝶式與雨傘式2種，願景館外展示的第2月台為雙柱雨傘式設計。
願景館內也有新亮點，軌道技術區展版介紹正在進行的捷運綠線土建工程，包括高架段車站與橋樑設計特色，如潛盾地下段G07桃園站深挖超過40公尺採用的特殊工法、客製化潛盾機特性以及綠線智慧化機電系統，並展示最新票選出爐的捷運綠線車廂。
桃園軌道願景館長余友良說，館內設施豐富多元，有可乘坐的小火車、機捷車長操作等互動式體驗，開館以來就是親子流連忘返的去處，假日入館人次上千人，願景館2.0版明天起開館，歡迎大家踴躍回訪，由於仍在疫情期間，將採實名制、戴口罩入館。
市府捷運工程局長陳文德說，桃園軌道願景館是一處兼具文化、教育、觀光、以及捷運建設願景等多元面向的場館，藉防疫休館期間進行整修，2.0升級版的桃園軌道願景館深化了捷運工程技術專業與文化歷史底蘊，更增添深度及參觀廣度，值得一遊。
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