快訊

茂德入主東森電視爆內線交易 檢調兵分18路搜索約談

柔性政變徵兆？美國防部長急著切割川普

桃園舊火車站第2月台「搬家」 軌道願景館復刻亮相

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
明天起重新開放的軌道願景館2.0版最大亮點就是在戶外大型潛盾機旁，打造復刻版的台鐵舊站第2月台，市府歡迎大家來打卡拍照。記者張裕珍／攝影
明天起重新開放的軌道願景館2.0版最大亮點就是在戶外大型潛盾機旁，打造復刻版的台鐵舊站第2月台，市府歡迎大家來打卡拍照。記者張裕珍／攝影

桃園舊火車站配合鐵路地下化與捷運共構工程近日拆除，市府捷運工程局保留部分月台棚架移往軌道願景館，「復刻版」第2月台在重新開放的軌道願景館外亮相，原汁原味呈現候車月台風貌，勾起不少桃園人回憶，願景館內也有新亮點，大型展版換新介紹開展中的捷運綠線工程與車站建築特色，歡迎遊客回訪，感受城市新舊文化風貌。

桃園軌道願景館配合疫情於4月1日封館，市府也趁封館期間改裝，明天起開放的軌道願景館2.0版最大亮點就是在戶外大型潛盾機旁，打造復刻版的台鐵舊站第2月台，無論是月台棚架、候車資訊看板與座位區都從舊站處，原封不動搬來組裝，令人驚喜。

桃園舊站月台雨棚歷史意義獨具，取材自美國卡內基鋼鐵廠1920年代生產的鋼軌，原來是因為1950年代台鐵局為替原無雨棚的車站月台打造雨棚，選用戰後報廢的軌道而來。月台雨棚有蝴蝶式與雨傘式2種，願景館外展示的第2月台為雙柱雨傘式設計。

願景館內也有新亮點，軌道技術區展版介紹正在進行的捷運綠線土建工程，包括高架段車站與橋樑設計特色，如潛盾地下段G07桃園站深挖超過40公尺採用的特殊工法、客製化潛盾機特性以及綠線智慧化機電系統，並展示最新票選出爐的捷運綠線車廂。

桃園軌道願景館長余友良說，館內設施豐富多元，有可乘坐的小火車、機捷車長操作等互動式體驗，開館以來就是親子流連忘返的去處，假日入館人次上千人，願景館2.0版明天起開館，歡迎大家踴躍回訪，由於仍在疫情期間，將採實名制、戴口罩入館。

市府捷運工程局長陳文德說，桃園軌道願景館是一處兼具文化、教育、觀光、以及捷運建設願景等多元面向的場館，藉防疫休館期間進行整修，2.0升級版的桃園軌道願景館深化了捷運工程技術專業與文化歷史底蘊，更增添深度及參觀廣度，值得一遊。

明天起重新開放的軌道願景館2.0版最大亮點就是在戶外大型潛盾機旁，打造復刻版的台鐵舊站第2月台，市府歡迎大家來打卡拍照。記者張裕珍／攝影
明天起重新開放的軌道願景館2.0版最大亮點就是在戶外大型潛盾機旁，打造復刻版的台鐵舊站第2月台，市府歡迎大家來打卡拍照。記者張裕珍／攝影
明天起重新開放的軌道願景館2.0版願景館，館內也有新亮點，大型展版換新介紹開展中的捷運綠線工程與車站建築特色，歡迎遊客回訪。記者張裕珍／攝影
明天起重新開放的軌道願景館2.0版願景館，館內也有新亮點，大型展版換新介紹開展中的捷運綠線工程與車站建築特色，歡迎遊客回訪。記者張裕珍／攝影
明天起重新開放的軌道願景館2.0版願景館，館內也有新亮點，大型展版換新介紹開展中的捷運綠線工程與車站建築特色，歡迎遊客回訪。記者張裕珍／攝影
明天起重新開放的軌道願景館2.0版願景館，館內也有新亮點，大型展版換新介紹開展中的捷運綠線工程與車站建築特色，歡迎遊客回訪。記者張裕珍／攝影
明天起重新開放的軌道願景館2.0版最大亮點就是在戶外大型潛盾機旁，打造復刻版的台鐵舊站第2月台，市府歡迎大家來打卡拍照。記者張裕珍／攝影
明天起重新開放的軌道願景館2.0版最大亮點就是在戶外大型潛盾機旁，打造復刻版的台鐵舊站第2月台，市府歡迎大家來打卡拍照。記者張裕珍／攝影
明天起重新開放的軌道願景館2.0版最大亮點就是在戶外大型潛盾機旁，打造復刻版的台鐵舊站第2月台，市府歡迎大家來打卡拍照。記者張裕珍／攝影
明天起重新開放的軌道願景館2.0版最大亮點就是在戶外大型潛盾機旁，打造復刻版的台鐵舊站第2月台，市府歡迎大家來打卡拍照。記者張裕珍／攝影
桃園軌道願景館2.0版明天起重新開放。記者張裕珍／攝影
桃園軌道願景館2.0版明天起重新開放。記者張裕珍／攝影
明天起重新開放的軌道願景館2.0版最大亮點就是在戶外大型潛盾機旁，打造復刻版的台鐵舊站第2月台，市府歡迎大家來打卡拍照。記者張裕珍／攝影
明天起重新開放的軌道願景館2.0版最大亮點就是在戶外大型潛盾機旁，打造復刻版的台鐵舊站第2月台，市府歡迎大家來打卡拍照。記者張裕珍／攝影

願景 捷運 疫情

延伸閱讀

新北運動天幕不到桃園一成 體育處：已規畫設置13座

桃園購屋必看！今年推案戰區在這 條件價格更具優勢

桃園圖書館總館今上梁 湯蕙禎：持續爭取第二期計畫

降低檢疫染疫風險 「防疫方舟」桃園敏盛醫院亮相

相關新聞

防疫補償金1萬4千元 桃園市還有8千多人未申請

配合居家檢疫與隔離者，可領1天1千元防疫補償金，桃園市迄今1萬8512人符合資格，1萬252人提出申請，桃園市迄今核定9...

卓蘭、大湖梨穗寒害4勘 農民心痛立委真實感受

苗栗縣卓蘭鎮、大湖鄉高接梨穗寒害，3度勘災未達20%損害率的天然災害現金救助標準，立委湯蕙禎受理陳情，今天安排4勘，梨農...

桃園舊火車站第2月台「搬家」 軌道願景館復刻亮相

桃園舊火車站配合鐵路地下化與捷運共構工程近日拆除，市府捷運工程局保留部分月台棚架移往軌道願景館，「復刻版」第2月台在重新...

疫情當前新生醫專徵才博覽會人氣不墜 企業釋2350職缺

桃園市新生醫專今天舉辦2020校園徵才博覽，受限防疫規定，規模壓縮至千人以下的戶外活動，攤位數也減少，但企業機構熱情回應...

長照交通接送就醫復健 放寬服務到苗栗3偏鄉

長照個案輪椅族出門不易，偏鄉困難度又提高，苗栗縣政府長期照護管理中心今年啟動「長照服務資源不足地區交通接送量能提升試辦計...

護城河變這樣 竹市議會考察工程圍籬內的新風貌曝光

新竹市去年517豪雨造成東門城、護城河周邊淹水，市府進行景觀及排水改善工程，許多市民關心圍籬內的施工情形及成效，市議會今...

台東縣7日防疫鬆綁 學校恢復戶外及畢旅活動

因疫情降溫，配合中央防疫政策，台東縣7日起將防疫鬆綁，進出各級機關、學校不量體溫及戴口罩外，學校也恢復縣外交流及畢業旅行...

消除民眾對焚化爐管理疑慮 縣府將投入920萬監督台鎔

為解決新竹縣垃圾問題，新竹縣政府環保局辦理「新竹縣促進民間參與高效能垃圾熱處理設施投資BOO案」，5月6日公告審核結果，...

竹市動物園推8折團體票 多家飯店住房送門票

新冠肺炎疫情趨緩，6月7日起將擴大解禁活動限制，新竹市立動物園推出8折優惠的團體票，搭配竹市多家飯店住房就送動物園門票的...

注意！竹東三重里、五豐里6月10日起有11天將停水7小時

為穩定竹東地區供水，自來水公司第三區管理處辦理「竹東鎮中興路一段汰換管線工程」新舊管連接，自6月10日至6月24日止，每...

全台首富里不愛藍綠的理由 讓小黨如魚得水

全台最有錢的里，政治上最挺誰？答案非藍非綠，而是第三勢力；人口年輕是這裡特色，對素人接受度高，傳統藍綠經營基層的人情票，在這裡不太管用。

角板山旅遊熱 桃議長催促設施升級

桃園市復興區角板山園區是北橫沿線重要的遊憩景點，除全台僅存的日治時期樟腦收納所，還有壯觀老梅樹群、角板山行館、思親亭等歷...

熱門新聞

台東縣7日解封 進出各級機關、學校不量體溫及戴口罩

疫情緩首發國片蚵豐村明上映 蚵豐村就是東石鄉網寮村

陳時中明天走訪嘉義縣 嘉義市也搶人想當「休息中」難

引六輕喻卜蜂 花縣議員張美慧：門一開 發展天壤之別

護城河變這樣 竹市議會考察工程圍籬內的新風貌曝光

萬巒鄉民做足功課 用專業噴爆台糖營農型太陽能光電

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。