疫情當前新生醫專徵才博覽會人氣不墜 企業釋2350職缺

桃園市新生醫專今天舉辦2020校園徵才博覽，受限防疫規定，規模壓縮至千人以下的戶外活動，攤位數也減少，但企業機構熱情回應開出的職缺數2350多個，相較去年不減反增，滿足大多數今年的畢業生大都能如願選擇心儀的工作。

校方表示，6月畢業季，受新冠肺炎疫情影響，企業人力需求難免降低，今年的畢業生多少會有危機感。今天徵才博覽會除了為畢業生媒合工作，同時配合教育部針對五專生的「展翅計畫」安排相關徵才活動。準畢業生林承孝感謝學校在防疫周延下，舉辦這場活動，自己讀了5年護理，準備畢業後即投入臨床護理工作，家中多人從事護理工作，疫情並不會澆熄他對護理工作的熱情。

三年級的彭敏雯本想要繼續升學，今天與同班同學有意跟東元醫院簽約，參加教育部「展翅計畫」，這樣她就可以免繳四、五年級的註冊費，同時醫院會提供她每年12萬的助學金，可以大大減輕家中的經濟壓力，至於升學，可以等工作後利用在職進修管道學得更紮實。

今天設攤徵才的機構有台大附設醫院、輔仁大學附設醫院、台北振興、馬偕、慈濟、恩主公、耕莘、中國醫藥大學附設醫院、聖保祿、東元、天成、怡仁及仁慈等來自台北、新北及桃竹苗區的各大醫院；另有當代牙醫體系及新當代牙科診所、大學光學眼鏡等知名企業也都加入徵才的行列。新生醫專董事長劉奕彩逐攤頒贈感謝狀，不少攤位工作人員喊「董事長好」上前致意，原來工作人員不乏新生醫專校友，現場宛如一場小型校友會。