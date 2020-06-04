發展觀光 桃園市復興區原鄉公有溫泉不再只能泡腳

桃園市政府風景管理處、復興區公所發展山地觀光及旅遊產業，為復興區原鄉強化現有溫泉資源，包括爺亨、羅浮、義盛各自創造不同的亮點，其中羅浮進度領先其他景點，風管處2期溫泉工程年底可以完工，屆時啟用後遊客不再只能泡腳，還可以有公共池享受高山泡湯的滋味。

另外，復興區公所也準備在羅浮開闢溫泉觀光設施，區長游正英說，原住民族委員會已經補助7000萬元（含規畫費）要在羅浮溪邊蓋溫泉設施，已經著手規畫，不過用地範圍內有兩筆私有地需要價購，其他都是公有地，公所除了自編100萬元預算，也已經獲市府補助300萬元、中央原民會600萬元經費合計1000萬元，土地完全取得以後，規畫案就能進入執行階段。

桃園復興區溫泉資源沿著北橫從大溪往復興、宜蘭方向依序為義興（北橫支線往小烏來）、羅浮、爺亨，目前只有風管處在羅浮的公共池可以泡腳，爺亨的溫泉都是私人所有，復興區公所雖然有意規畫公有池，但是用地還沒有著落。小烏來（義興）有風管處規畫但是選址和經費一樣要爭取，處長廖育儀表示一旦選址確認後會加速進行。

風管處長廖育儀指出，義盛有開發潛力的點在小烏來風景特定區的遊客中心附近，還有和平橋周邊都是理想位置，已完成部分溫泉資源探測，如果爭取到開發經費就可以投入建設。