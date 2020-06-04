長照交通接送就醫復健 放寬服務到苗栗3偏鄉

長照個案輪椅族出門不易，偏鄉困難度又提高，苗栗縣政府長期照護管理中心今年啟動「長照服務資源不足地區交通接送量能提升試辦計畫」，提供長照評估核定個案接送就醫、復健，並放寬服務對象到獅潭鄉、南庄鄉、泰安鄉老人或55歲以上原住民。

苗栗長照中心考量偏鄉需求使用者及行動不便身心障礙者，搭乘一般交通運輸工具困難，今年推出長照服務資源不足地區交通接送量能提升試辦計畫，5個委託單位37輛配備輪椅升降機及輪椅固定等設施車子，服務往返居家到醫療院所就醫、復健。

試辦計畫使用服務對象是長照中心評估核定符合資格者，偏鄉地區1個月最高8趟，單趟最高補助300元，其中，低收入戶全額，中低收入戶補助93%，一般戶補助79%，超過政府補助額度部分，則由使用者自行負擔費用。

此外，試辦計畫並放寬資格，必須符合聘請外籍看護工提供照顧的失能長者，或使用住宿式機構服務的失能者，或65歲以上老人及55歲以上原住民，且需實際居住在獅潭鄉、南庄鄉、泰安鄉，收費方式依苗栗縣計程車費跳表打5折計費。

長照中心指出，交通接送服務必須申請預約，受理的委託單位包括通霄鎮馬仲小客車租賃有限公司（電話037-761107）、苗栗市生通股份有限公司（電話037-360607）、仁捷租賃有限公司（電話037-355264）、大芯小客車租賃有限公司（電話037-671681）、公館鄉杏福租賃有限公司（電話037-238115），其中仁捷、大芯、杏福有服務放寬對象。