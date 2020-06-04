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長照交通接送就醫復健 放寬服務到苗栗3偏鄉

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣長期照護管理中心長照服務資源不足地區交通接送量能提升試辦計畫，照顧解決偏鄉需求。圖／本報資料照片
苗栗縣長期照護管理中心長照服務資源不足地區交通接送量能提升試辦計畫，照顧解決偏鄉需求。圖／本報資料照片

長照個案輪椅族出門不易，偏鄉困難度又提高，苗栗縣政府長期照護管理中心今年啟動「長照服務資源不足地區交通接送量能提升試辦計畫」，提供長照評估核定個案接送就醫、復健，並放寬服務對象到獅潭鄉、南庄鄉、泰安鄉老人或55歲以上原住民。

苗栗長照中心考量偏鄉需求使用者及行動不便身心障礙者，搭乘一般交通運輸工具困難，今年推出長照服務資源不足地區交通接送量能提升試辦計畫，5個委託單位37輛配備輪椅升降機及輪椅固定等設施車子，服務往返居家到醫療院所就醫、復健。

試辦計畫使用服務對象是長照中心評估核定符合資格者，偏鄉地區1個月最高8趟，單趟最高補助300元，其中，低收入戶全額，中低收入戶補助93%，一般戶補助79%，超過政府補助額度部分，則由使用者自行負擔費用。

此外，試辦計畫並放寬資格，必須符合聘請外籍看護工提供照顧的失能長者，或使用住宿式機構服務的失能者，或65歲以上老人及55歲以上原住民，且需實際居住在獅潭鄉、南庄鄉、泰安鄉，收費方式依苗栗縣計程車費跳表打5折計費。

長照中心指出，交通接送服務必須申請預約，受理的委託單位包括通霄鎮馬仲小客車租賃有限公司（電話037-761107）、苗栗市生通股份有限公司（電話037-360607）、仁捷租賃有限公司（電話037-355264）、大芯小客車租賃有限公司（電話037-671681）、公館鄉杏福租賃有限公司（電話037-238115），其中仁捷、大芯、杏福有服務放寬對象。

長照 偏鄉 復健

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