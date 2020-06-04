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竹縣府推畜牧場廢水零排放 將編列預算助業者安裝設備

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
透過安裝在終沉池的超濾膜組系統，可將廢水過濾為無菌的乾淨水，再回用到豬場沖洗豬舍。記者陳斯穎／攝影
透過安裝在終沉池的超濾膜組系統，可將廢水過濾為無菌的乾淨水，再回用到豬場沖洗豬舍。記者陳斯穎／攝影

為協助縣內畜牧業者朝廢水零排放及科技農業的目標邁進，新竹縣政府與工研院、台富農業生技公司合作，在湖口鄉的佳佳牧場安裝由台富農業生技公司組裝工研院超濾膜材料的超濾膜組，進行廢水回收再利用場域驗證，減少廢水排放、少抽地下水的效果相當好，縣長楊文科表示，農業處將編列預算協助畜牧場改善零排放設備，後續環保局也將與工研院及業者研究如何改善養豬場異味問題，解決附近住戶困擾。

楊文科今早偕同農業處長范萬釗和工研院人員等參訪湖口鄉佳佳牧場。台富農業執行長廖海康指出， 養豬場的廢水處理分成固液分離、厭氧處理、好氧處理三階段，最後會到終沉池經過沉澱，再將較乾淨的廢水排放出去。

而透過安裝在終沉池的超濾膜組系統，可將廢水過濾為無菌的乾淨水，再回用到豬場沖洗豬舍，達到逐年遞增的回用水法規要求，經實際測試壓力1公斤下每小時可產生1噸水量。

廖海康說，對農民而言，膜組系統好安裝好維護，省電好清洗，不需使用化學藥品，無廢棄物產生，無菌水不必擔心豬隻接觸，並可大大降低化學需氧量及懸浮固體量檢測數值，達到排放標準，乾淨水回用豬場又可減少污水費、減輕河川負擔，更可改善抽取地下水造成的地層下陷問題，達到多贏，而除了新竹縣率先引進，台富今年也將陸續在桃園、彰化和雲林等縣市推行。

農業處表示，過去養豬場廢水經過3階段處理就排放到附近溝渠，雖符合標準，但仍讓附近居民有疑慮，透過這套汙水處理設備在場域驗證，對效果相當滿意，接下來半年將與工研院、台富團隊，針對濾材成本、日後維護管理及處理量提升方面進行討論及精進，朝低人工化、高效率的目標邁進。

新竹縣長楊文科今早偕同農業處長范萬釗和工研院人員等參訪湖口鄉佳佳牧場。記者陳斯穎／攝影
新竹縣長楊文科今早偕同農業處長范萬釗和工研院人員等參訪湖口鄉佳佳牧場。記者陳斯穎／攝影
位於湖口鄉的佳佳牧場目前約飼養2500頭豬。記者陳斯穎／攝影
位於湖口鄉的佳佳牧場目前約飼養2500頭豬。記者陳斯穎／攝影
湖口鄉的佳佳牧場安裝由台富農業生技公司組裝工研院超濾膜材料的超濾膜組，進行廢水回收再利用場域驗證。記者陳斯穎／攝影
湖口鄉的佳佳牧場安裝由台富農業生技公司組裝工研院超濾膜材料的超濾膜組，進行廢水回收再利用場域驗證。記者陳斯穎／攝影

養豬場 牧場 新竹

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