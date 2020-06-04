護城河變這樣 竹市議會考察工程圍籬內的新風貌曝光

新竹市去年517豪雨造成東門城、護城河周邊淹水，市府進行景觀及排水改善工程，許多市民關心圍籬內的施工情形及成效，市議會今天考察工程規畫及進度，感受到市府的用心，期待明年台灣燈會提供優美景觀環境，讓市民有優質的休憩空間，徹底解決周邊水患。

市議會議長許修睿、副議長余邦彥率議員考察東門城、護城河周邊景觀及排水改善工程，市府工務處長吳堂安簡報指出，為解決護城河與兩側雨水下水道連結性不足、水道彎折點過多影響排水及增加淹水風險，因此將改善排水管路及增大通水斷面積，提升排水效率，工程進度已超過5成。

市府都發處代理處長許志瑞說，東門城圓環改善工程進行廣場、親水平台及街舞地下道3個區域優化，整理簡化目前雜亂的地景、擴大活動面積形成完整的廣場空間，加強親水與無障礙設施，讓這個歷史建築空間更貼近人群。

市府城銷處長顏章聖說，護城河周邊景觀改善工程範圍包括林森路至中央路段，以修舊如舊的精神，翻新沿岸老舊設施，進行河底清淤、重鋪底層卵石與跳石、補種植栽及改善照明設施，護城河是2021台灣燈會主燈區之一，也為燈會提前做好準備。

許修睿等人由市長林智堅陪同實地考察，許修睿說，東門城、護城河是竹市重要門面，現都以圍籬圍起來，市民很關心圍籬內進行什麼樣的工程，且梅雨季帶來的豪大雨，也讓市民擔心淹水問題，藉由考察了解工程內容及進度，也感受到市府的用心，希望明年燈會前完工可以讓人耳目一新。