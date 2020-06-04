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消除民眾對焚化爐管理疑慮 縣府將投入920萬監督台鎔

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
新竹縣每年生產約8萬噸垃圾，雖委託鄰近縣市代燒，仍燒不完，目前縣內堆置掩埋場就有約5.8萬噸。圖／新竹縣政府提供
新竹縣每年生產約8萬噸垃圾，雖委託鄰近縣市代燒，仍燒不完，目前縣內堆置掩埋場就有約5.8萬噸。圖／新竹縣政府提供

為解決新竹縣垃圾問題，新竹縣政府環保局辦理「新竹縣促進民間參與高效能垃圾熱處理設施投資BOO案」，5月6日公告審核結果，台鎔科技材料股份有限公司為此案最優申請人，後續將與台鎔辦理議約及簽約作業，縣長楊文科表示，針對先前民眾提出BOO恐有管理不易問題，環保局將做好監督工作，台鎔需依法規辦理環境影響評估作業及各項申請，待程序完備後才能開工。

楊文科說，環保局4月辦理公聽會時，民眾提到以民有民營方式興建廢棄物處理設施，恐有管理不易問題，對此，環保局在興建營運階段，將投入總經費920萬元執行「促參履約管理計畫」，做好監督投資廠商的工作。此外，為確保受影響居民得到實質回饋，後續將透過科學分析、調查及妥善評估影響範圍，並參照鄰近縣市，於焚化爐營運前完成回饋金條例訂定。

環保局表示，「促參履約管理計畫」管理民間投資機構執行設施興建及試運轉階，如期完成契約所定承諾事項、掌握民間投資機構資金籌措情形，落實辦理財務檢查、審查契約應送文件與應辦事項、興建階段稽核及工程控管等，並訂定監督管理計畫，辦理投資、興建、基本設計、環境品質管理、施工管理、試運轉等各式文件審查作業、興建施工查核、試運轉階段查核等，後續營運階段也會持續監督投資廠商。

環保局指出，全國24座焚化爐，營運超過20年的就有15座，近年面臨老舊除役或歲修問題，垃圾處理量能大幅下降，而新竹縣每年生產約8萬噸垃圾，雖委託鄰近縣市代燒，但仍燒不完，加上竹縣近年人口大幅增加，目前縣內堆置掩埋場就有約5.8萬噸，導致環境臭味四溢等問題。

而此BOO案的高效能垃圾熱處理設施與傳統焚化爐相比，可提高焚化量及減少產生汙染，在垃圾進爐時就進行分選，將垃圾中資源回收物分類外，並剔除不適合廢棄物，且產出的飛灰及底渣量更少，在處理垃圾過程可達25%的發電效益，達到環保署多元垃圾處理計畫一環，轉廢為能的循環經濟遠景。

新竹縣每年生產約8萬噸垃圾，雖委託鄰近縣市代燒，仍燒不完，目前縣內堆置掩埋場就有約5.8萬噸。圖／新竹縣政府提供
新竹縣每年生產約8萬噸垃圾，雖委託鄰近縣市代燒，仍燒不完，目前縣內堆置掩埋場就有約5.8萬噸。圖／新竹縣政府提供

新竹 焚化爐 楊文科

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