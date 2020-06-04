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竹市動物園推8折團體票 多家飯店住房送門票

聯合報 / 記者黃瑞典／新竹即時報導
新竹市立動物園配合6月7日起將擴大解禁活動限制，推出8折優惠的團體票。報系資料照片
新竹市立動物園配合6月7日起將擴大解禁活動限制，推出8折優惠的團體票。報系資料照片

新冠肺炎疫情趨緩，6月7日起將擴大解禁活動限制，新竹市立動物園推出8折優惠的團體票，搭配竹市多家飯店住房就送動物園門票的優惠，希望搭上解封後振興觀光的列車，吸引更多遊客來新竹住1晚。

市立動物園園長楊礎遠說，動物園門票為全票50元，為響應6月7日解封振興政策，同步推出團體票優惠，20人以上現場購票或飯店、旅行社1次購買100張以上，都能以8折40元價格購入。

楊礎遠表示，團體票優惠推出後，對旅行團或機關團體能增加前往動物園的誘因，外地遊客到訪增加，有助於帶動商機。

園方指出，煙波飯店新竹湖濱館、竹湖暐順麗緻文旅、新竹老爺酒店、國賓大飯店、英迪格酒店、福華大飯店與芙洛麗大飯店等都有推出住房專案，可獲得動物園門票或提供接駁，詳情可洽各大飯店。

楊礎遠指出，6月7日解封，園方配合中央流行疫情指揮中心指示，繼續落實防疫新生活運動，歡迎大家來動物園玩，但提醒遊客防疫措施仍要確實。

新竹市立動物園配合6月7日起將擴大解禁活動限制，推出8折優惠的團體票。報系資料照片
新竹市立動物園配合6月7日起將擴大解禁活動限制，推出8折優惠的團體票。報系資料照片
新竹市立動物園配合6月7日起將擴大解禁活動限制，推出8折優惠的團體票。報系資料照片
新竹市立動物園配合6月7日起將擴大解禁活動限制，推出8折優惠的團體票。報系資料照片

動物園 新竹 疫情

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