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桃園圖書館總館今上梁 湯蕙禎：持續爭取第二期計畫

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨立委湯蕙禎（右二）。圖／湯蕙禎辦公室提供
民進黨立委湯蕙禎（右二）。圖／湯蕙禎辦公室提供

桃園市立圖書館新建總館暨停車場興建工程今天舉行上梁典禮，該案斥資達29億元，圖書館棟與電影院棟主體工程預計明年10月完工，後年5月底精修裝修完成後啟用，將成為桃園市重要文化新地標與景點。民進黨立委湯蕙禎表示，此項工程在第一期前瞻計畫就已開始推動執行，自己未來會持續協助在中央爭取前瞻第二期計畫。

湯蕙禎表示，桃園市立圖書館總館現址在桃園區市府園區內，啟用迄今已逾36年，因應桃園升格後發展快速、館藏需求量大增，原有館舍不敷使用，市府規畫在藝文展演中心旁的展演用地打造館藏豐饒、面向多元的圖書總館，去年2月開工，後年完工將先提供6、70萬冊藏書，未來最多可達160萬冊。

湯蕙禎說，今日獲邀出席桃園市政府舉行「桃園市立圖書館新建總館暨停車場興建工程」上梁典禮深具意義，此項工程在第一期前瞻計畫就已開始推動執行，而自己在進入國會之後，也持續協助在中央爭取前瞻第二期計畫，屆時啟動計畫後將會納入整體市政規畫，讓桃園居民有個休閒好去處。

圖書館 停車場 民進黨

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