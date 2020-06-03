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降低檢疫染疫風險 「防疫方舟」桃園敏盛醫院亮相

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
這套作業系統簡稱為「防疫方舟」，概念為以大量新鮮空氣產生正壓分離的作用，讓受檢疫者端的氣流無法流向醫護人員，降低病毒於空氣中交叉感染風險。圖／桃園市政府提供
這套作業系統簡稱為「防疫方舟」，概念為以大量新鮮空氣產生正壓分離的作用，讓受檢疫者端的氣流無法流向醫護人員，降低病毒於空氣中交叉感染風險。圖／桃園市政府提供

新冠肺炎疫情雖然趨緩，但防疫仍不能鬆懈，由勤益科大教授翁國亮研發的「全外氣防疫正負壓醫護安全健康環境自然空調作業系統」，在科技部價創計畫指導下，作為行動檢疫站運用，繼台中秀傳醫院率先採用後，桃園敏盛醫院也成為示範醫院，副市長李憲明等人今天訪視這套建置在急診室門口的「防疫方舟」，肯定設備能保護第一線醫療人員，免除暴露於被感染的風險之中。

這套作業系統簡稱為「防疫方舟」，概念為以大量新鮮空氣產生正壓分離的作用，讓受檢疫者端的氣流無法流向醫護人員，降低病毒於空氣中交叉感染風險，確保醫護與受檢雙方所處的環境安全、潔淨，在產官學攜手合作下，陸續有醫院建置使用。

菁鏈科技公司副董事長呂昌橖說，疫情期間第一線醫護人員的健康風險很高，在接觸檢疫隔離過程中稍有閃失，極可能遭致感染，這套防疫方舟，可以提供一線的醫護人員安全無虞的工作環境，除捐贈桃園市政府2座防疫正壓安全掛號亭給敏盛醫院經國院區的急診室門口，還協助院方把原本的發燒篩檢站改建成正壓安全檢疫處，共斥資約200萬元，讓醫護人員在辛勤之餘，也免於感染新冠肺炎的恐懼。

敏盛醫院院長劉宜廉說，疫情爆發以來，全力配合中央及地方的防疫政策，院內同仁各項措施均超前部署，杜絶院內感染的機會。感謝菁鏈科技捐贈正負壓檢疫設備，讓戶外發燒篩檢站如虎添翼，提供安全無虞的就醫環境，同時保護一線醫療人員。選定敏盛醫院作為示範醫院，是桃園市政府肯定院方防疫努力的最佳證明。

李憲明今天在科技部產學鏈結中心執行長楊涵淳、市府衛生局長王文彥、環保局長呂理德、環境清潔稽查大隊長羅文林等人陪同下訪視，李也親自進入防疫方舟內了解運作方式，親自體驗系統創造出來的正負壓防疫環境，並表示感謝企業率先捐贈醫院安全、舒適的防疫設備，先以敏盛醫院協助推行，未來成果不錯，會大力推廣運用。

副市長李憲明（右）今天捐贈感謝狀給菁鏈科技公司副董事長呂昌橖（左）。圖／桃園市政府提供
副市長李憲明（右）今天捐贈感謝狀給菁鏈科技公司副董事長呂昌橖（左）。圖／桃園市政府提供
全外氣防疫正負壓醫護安全健康環境自然空調作業系統由企業捐贈給敏盛醫院運用，今天亮相。圖／桃園市政府提供
全外氣防疫正負壓醫護安全健康環境自然空調作業系統由企業捐贈給敏盛醫院運用，今天亮相。圖／桃園市政府提供
勤益科大教授翁國亮（左）解說這套防疫正負壓作業系統運作方式。圖／桃園市政府提供
勤益科大教授翁國亮（左）解說這套防疫正負壓作業系統運作方式。圖／桃園市政府提供

醫護人員 新冠肺炎 疫情

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