降低檢疫染疫風險 「防疫方舟」桃園敏盛醫院亮相

新冠肺炎疫情雖然趨緩，但防疫仍不能鬆懈，由勤益科大教授翁國亮研發的「全外氣防疫正負壓醫護安全健康環境自然空調作業系統」，在科技部價創計畫指導下，作為行動檢疫站運用，繼台中秀傳醫院率先採用後，桃園敏盛醫院也成為示範醫院，副市長李憲明等人今天訪視這套建置在急診室門口的「防疫方舟」，肯定設備能保護第一線醫療人員，免除暴露於被感染的風險之中。

這套作業系統簡稱為「防疫方舟」，概念為以大量新鮮空氣產生正壓分離的作用，讓受檢疫者端的氣流無法流向醫護人員，降低病毒於空氣中交叉感染風險，確保醫護與受檢雙方所處的環境安全、潔淨，在產官學攜手合作下，陸續有醫院建置使用。

菁鏈科技公司副董事長呂昌橖說，疫情期間第一線醫護人員的健康風險很高，在接觸檢疫隔離過程中稍有閃失，極可能遭致感染，這套防疫方舟，可以提供一線的醫護人員安全無虞的工作環境，除捐贈桃園市政府2座防疫正壓安全掛號亭給敏盛醫院經國院區的急診室門口，還協助院方把原本的發燒篩檢站改建成正壓安全檢疫處，共斥資約200萬元，讓醫護人員在辛勤之餘，也免於感染新冠肺炎的恐懼。

敏盛醫院院長劉宜廉說，疫情爆發以來，全力配合中央及地方的防疫政策，院內同仁各項措施均超前部署，杜絶院內感染的機會。感謝菁鏈科技捐贈正負壓檢疫設備，讓戶外發燒篩檢站如虎添翼，提供安全無虞的就醫環境，同時保護一線醫療人員。選定敏盛醫院作為示範醫院，是桃園市政府肯定院方防疫努力的最佳證明。