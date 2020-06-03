影／後龍西瓜評鑑出爐 楊吉生勇奪西瓜王

苗栗縣後龍鎮迎接西瓜產季，鎮公所上午在灣寶里北極宮舉辦今年西瓜評鑑大賽，分為西瓜王、無籽西瓜、甜美人3組競賽，後龍西瓜品質優良，鎮公所一連三年推出產地認證標章，今年還可透過掃描標章QR CODE參加抽獎活動，鎮公所歡迎大家到後龍選購西瓜，還有機會贏得大獎。

評鑑結果上午11點揭曉，西瓜王組由楊吉生贏得特等獎、無籽西瓜組特等獎詹綉雪、甜美人組特等獎李阿塗。

後龍鎮西瓜栽培面積廣達200公頃且品質佳，上午的評鑑大賽共有81戶瓜農參賽，鎮公所邀農委會、農糧署、苗栗改良場、縣府、台電的專家擔任評審，各組都依整齊度、果重、外觀果型、甜度、肉質肉色等項目評分。

後龍鎮長朱秋隆指出，後龍西瓜又沙又甜，好滋味全台知名，鎮公所提供認證的產地防偽標章，掃描QR CODE可查出鎮內生產的農戶、產地，如同西瓜的「身分證」，今年還增加抽獎活動，提供消費者多項獎品。