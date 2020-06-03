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這棵校樹洗SPA消暑 館中打造雪松雲霧繚繞生長環境

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣公館國中校樹新裝噴水霧設施，洗SPA消暑保護生機。記者范榮達／攝影
苗栗縣公館國中校樹新裝噴水霧設施，洗SPA消暑保護生機。記者范榮達／攝影

天氣炎熱，苗栗縣受保護樹木公館國中校樹雪松難以承受，校方新裝噴水霧系統消暑降溫，營造雪松原鄉高山雲霧繚繞環境保護生機，師生及地方人士希望雪松長長久久佇立校門口，守護館中師生。

公館國中校門口雪松樹齡超過70年，校方近來發現疑受到天氣影響，枝葉末端比較乾燥，擔心擴大造成生長問題，加上今年初雪松根部發生排水設施不良問題，校方才成功搶救，不宜大量澆水，專家會診建議，校方新完成雪松設施噴水霧系統，校長方麗萍說，系統間隔5分鐘噴霧3分鐘，打造仿高山雲霧繚繞的環境，雪松彷彿在洗SPA消暑降溫，直呼「舒服」！

此外，今年初雪松生長勢微，校方向縣政府農業處求助，查出是排水設施不良問題，農業處自然生態保育科長張葦指出，當時搶救為了避免傷及根部，運用氣動鏟挖開土壤，清除泡水腐爛的根部，喜見今年春天長出新芽，最近並審查通過計畫，將改善棲地排水系統，進一步保護雪松。

雪松原生長在喜馬拉雅山脈山區，台灣平地十分罕見，1951年左右，苗栗縣前縣長黃文發日本旅遊，帶回約5歲大樹苗，送給館中種在校園，1980年代有遊樂區業者相中，開價120萬元，後來沒有成交，雪松校樹得以佇立至今，樹下「姿美緣奇一雪松」碑文記載歷史，還有文人作詩「葉茂枝榮六十年，三台唯一雪松妍，館中至寶師生護，勁節堅心萬載延」稱頌。

苗栗縣公館國中校樹新裝噴水霧設施，洗SPA消暑保護生機。記者范榮達／攝影
苗栗縣公館國中校樹新裝噴水霧設施，洗SPA消暑保護生機。記者范榮達／攝影
苗栗縣公館國中校樹新裝噴水霧設施，洗SPA消暑保護生機。記者范榮達／攝影
苗栗縣公館國中校樹新裝噴水霧設施，洗SPA消暑保護生機。記者范榮達／攝影

苗栗縣 日本

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