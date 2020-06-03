影／桃園圖書館總館今熱鬧上梁 內裝設計影片曝光
斥資29億元的桃園市立圖書館新建總館暨停車場興建工程如火如荼，今天舉行上梁典禮，圖書館棟與電影院棟主體工程預計明年10月完工，後年5月底精修裝修完成後啟用，將成為桃園市重要文化新地標與景點，今天上樑典禮，設計團隊也透過VR影片曝光圖書館內部裝修設計，空間通透明亮，讓民眾可自在倘佯在書香之間，處處亮點。
另，電影院棟為地下2層、地上5層高建築，1樓為主題餐廳、2至5樓將設8個影廳，市府文化局將採OT模式委外招商營運，圖書館長唐連成說，先前已辦理2場說明會，廠商詢問熱烈，吸引超過40個廠商出席，預計下半年正式對外招商，未來雖以商業營運為主，但也會規畫播放藝文或紀錄片型態的公益時段場次，提供市民多元觀影選擇。
桃園市立圖書館總館現址在桃園區市府園區內，啟用迄今已逾36年，因應桃園升格後發展快速、館藏需求量大增，原有館舍不敷使用，市府規畫在藝文展演中心旁的展演用地打造館藏豐饒、面向多元的圖書總館，去年2月開工，後年完工將先提供6、70萬冊藏書，未來最多可達160萬冊。
歷經1年多施工，8層樓高圖書館、5層樓高電影院採鋼骨主體的結構已在5月中吊裝完成，工程進度27%，略有超前，預計2022年5月底完工，今天舉行上梁儀式，由副市長李憲明代表主持，率市府團隊、工程團隊焚香祝禱，並與副議長李曉鐘代表鎖上金螺絲，預祝工程平安順利。
「相信新圖書總館落成後，將是桃園文化的新地標！」李憲明表示，工程所在基地為展演用地，依據法規可用來建置飯店及商場等，市府考量市民需求保留更多的綠地空間，在鄭文燦市長擘畫下，斥資打造嶄新的圖書總館，進一步結合電影院，滿足市民朋友多元文化及休閒娛樂需求，未來戶外空間也會恢復綠地與綠廊帶，供市民休憩。
李也說，桃園市立圖書館新建總館以「生命樹」為建築設計主軸，並融入「知識螺旋」、「圓錐狀環保節能通風採光井」、「綠色螺旋」、「環保外皮」及「書架耐震壁」等五大元素，透過強化自然採光、綠植栽及迴旋向上的美學意象，希望讓民眾耳目一新。
市府新建工程處指出，桃園市立圖書館新總館總樓地板面積約5萬2890平方公尺，其中圖書館棟為地上8層建物，涵蓋演講廳、會議室、文創市集、咖啡館、樂齡閱讀區、親子研習教室、青少年閱覽及一般閱讀館藏區、地方文獻區、多功能活動室、數位學習區級雲端書屋、行政辦公空間等；電影院棟為地上5層建物，1樓為主題餐廳，2至5樓共設置8個影廳，圖書館棟及電影院棟透過2樓露台相互連結，2棟基地地下2層停車場可連通，預計提供401個汽車位及410個機車位，可望紓解周邊停車空間不足問題。
此建築工程由郭自強建築師事務所及株式會社梓設計國際團隊操刀，工程設計先前榮獲2018年國家卓越建設最佳規劃設計類「卓越獎」。株式會社梓設計國際團隊顧問小野堯央也自日本抵台，今天透過VR影片介紹圖書館內部設計，讓民眾一睹為快，踏進一樓入口挑高大廳，可沿手扶梯至二樓大廳與閱覽空間，兒童閱讀區採用圓弧形書架，增加安全性，還有圓錐狀環保節能通風採光井貫穿圖書館，空間更明亮舒適。
桃園市立圖書館新建總館暨停車場興建工程也創新建置全民督工平台，民眾可事先預約參觀，在參訪時間內到工地平台眺望工程進展，並了解工程設計理念及工法展示說明。
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