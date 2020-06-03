影／桃園圖書館總館今熱鬧上梁 內裝設計影片曝光

斥資29億元的桃園市立圖書館新建總館暨停車場興建工程如火如荼，今天舉行上梁典禮，圖書館棟與電影院棟主體工程預計明年10月完工，後年5月底精修裝修完成後啟用，將成為桃園市重要文化新地標與景點，今天上樑典禮，設計團隊也透過VR影片曝光圖書館內部裝修設計，空間通透明亮，讓民眾可自在倘佯在書香之間，處處亮點。

另，電影院棟為地下2層、地上5層高建築，1樓為主題餐廳、2至5樓將設8個影廳，市府文化局將採OT模式委外招商營運，圖書館長唐連成說，先前已辦理2場說明會，廠商詢問熱烈，吸引超過40個廠商出席，預計下半年正式對外招商，未來雖以商業營運為主，但也會規畫播放藝文或紀錄片型態的公益時段場次，提供市民多元觀影選擇。

桃園市立圖書館總館現址在桃園區市府園區內，啟用迄今已逾36年，因應桃園升格後發展快速、館藏需求量大增，原有館舍不敷使用，市府規畫在藝文展演中心旁的展演用地打造館藏豐饒、面向多元的圖書總館，去年2月開工，後年完工將先提供6、70萬冊藏書，未來最多可達160萬冊。

歷經1年多施工，8層樓高圖書館、5層樓高電影院採鋼骨主體的結構已在5月中吊裝完成，工程進度27%，略有超前，預計2022年5月底完工，今天舉行上梁儀式，由副市長李憲明代表主持，率市府團隊、工程團隊焚香祝禱，並與副議長李曉鐘代表鎖上金螺絲，預祝工程平安順利。

「相信新圖書總館落成後，將是桃園文化的新地標！」李憲明表示，工程所在基地為展演用地，依據法規可用來建置飯店及商場等，市府考量市民需求保留更多的綠地空間，在鄭文燦市長擘畫下，斥資打造嶄新的圖書總館，進一步結合電影院，滿足市民朋友多元文化及休閒娛樂需求，未來戶外空間也會恢復綠地與綠廊帶，供市民休憩。

李也說，桃園市立圖書館新建總館以「生命樹」為建築設計主軸，並融入「知識螺旋」、「圓錐狀環保節能通風採光井」、「綠色螺旋」、「環保外皮」及「書架耐震壁」等五大元素，透過強化自然採光、綠植栽及迴旋向上的美學意象，希望讓民眾耳目一新。

市府新建工程處指出，桃園市立圖書館新總館總樓地板面積約5萬2890平方公尺，其中圖書館棟為地上8層建物，涵蓋演講廳、會議室、文創市集、咖啡館、樂齡閱讀區、親子研習教室、青少年閱覽及一般閱讀館藏區、地方文獻區、多功能活動室、數位學習區級雲端書屋、行政辦公空間等；電影院棟為地上5層建物，1樓為主題餐廳，2至5樓共設置8個影廳，圖書館棟及電影院棟透過2樓露台相互連結，2棟基地地下2層停車場可連通，預計提供401個汽車位及410個機車位，可望紓解周邊停車空間不足問題。

此建築工程由郭自強建築師事務所及株式會社梓設計國際團隊操刀，工程設計先前榮獲2018年國家卓越建設最佳規劃設計類「卓越獎」。株式會社梓設計國際團隊顧問小野堯央也自日本抵台，今天透過VR影片介紹圖書館內部設計，讓民眾一睹為快，踏進一樓入口挑高大廳，可沿手扶梯至二樓大廳與閱覽空間，兒童閱讀區採用圓弧形書架，增加安全性，還有圓錐狀環保節能通風採光井貫穿圖書館，空間更明亮舒適。