快訊

NCC核准！中華電信拿下國內首張5G特許執照

竹市議會考察動物園 疫情趨緩府會歡迎大家來逛動物園

聯合報 / 記者黃瑞典／新竹即時報導
新竹市長林智堅（左）向議長許修睿導覽河馬樂樂等各區的設施及景觀。記者黃瑞典／攝影
新竹市長林智堅（左）向議長許修睿導覽河馬樂樂等各區的設施及景觀。記者黃瑞典／攝影

新竹市議會今天考察市立動物園再生計畫，雖受疫情影響，市立動物園1至4月遊客人數仍達87萬餘人次，收入2582萬餘元，遠超過年度目標，議長許修睿等肯定市府的用心，疫情趨緩，市府著手規畫7、8月推出動物園夏令營等體驗活動，許修睿與市長林智堅歡迎大家來逛動物園。

許修睿、副議長余邦彥率領議員考察市立動物園，市府城銷處長顏章聖簡報指出，再生計畫改善動物棲息環境、設施景觀及保留歷史回憶重新修復保存，依動物習性提供不同展示方式，加強動物知識及生命教育，打造友善無障礙的休憩環境，重新串聯人與動物的關係，塑造指標性新地景。

市府產發處長張力可說明動物園的營運管理，再生計畫完成後不只改善環境，工作團隊更定期健檢管控動物健康情形，提供多元棲架設施增加環境豐富性，並透過公私部門跨域合作，推廣教育體驗課程，以前平均每年遊客僅40萬人次，去年底重新開幕後，今年1至4月遊客已將近90萬人次，結合餐飲等服務，創造商機。

隨後由市長林智堅導覽動物園內各區設施及景觀，許修睿等人參觀河馬樂樂、孟加拉虎、馬來熊及可愛動物等區及遊客服務中心，林智堅說，全園區維護管理需時時維持最佳狀態，並以動物福祉與環境為最優先考量，延續友善動物、保留歷史回憶及生命教育核心目標，提供最佳生命教育場域。

許修睿說，市立動物園是許多新竹人共同的回憶，大家對動物園的再生都很關切，考察發現從過去的荒廢到現在人潮絡繹不絕，肯定市府的用心，尤其動物生活空間變大，非常值得親子來參觀，也建議市府如果空間容許，可以再增加動物。

林智堅說，感謝議會的支持，動物園重新開園後帶來很多人潮，受到國人高度肯定，疫情趨緩，歡迎大家來全台園址最久的市立動物園逛一逛，議長的提醒市府會持續改進修正，期盼府會努力下，讓市立動物園更受歡迎。

新竹市長林智堅（右起）向議長許修睿等人介紹動物園各區的設施及景觀。記者黃瑞典／攝影
新竹市長林智堅（右起）向議長許修睿等人介紹動物園各區的設施及景觀。記者黃瑞典／攝影
新竹市議長許修睿（右一）、副議長余邦彥（右三）等人參觀市圖動物園分館，副市長沈慧虹（右二）解說。記者黃瑞典／攝影
新竹市議長許修睿（右一）、副議長余邦彥（右三）等人參觀市圖動物園分館，副市長沈慧虹（右二）解說。記者黃瑞典／攝影
新竹市議會今天考察市立動物園再生計畫，與前來參觀的幼兒園小朋友合影。記者黃瑞典／攝影
新竹市議會今天考察市立動物園再生計畫，與前來參觀的幼兒園小朋友合影。記者黃瑞典／攝影

動物園 林智堅 考察

延伸閱讀

全聯9月進駐竹市中正市場 轉型複合式經營多元場館

將路權還給市民 竹市啟動騎樓順平計畫

歷時一年改造 新竹城市秘境汀甫圳周六開放

最新財產申報 林智堅換車林右昌貸2580萬買房

相關新聞

拍賣網見80元賣黃金獵犬狗毛「可編織」 網友跟風：發大財啦

有養寵物的奴才們對主子經常甩毛的情況可說是又愛又恨，最近有狗主竟以此當生意工具，在拍賣網出售愛犬毛髮，更聲稱可作編織或做暖包，隨即引來大批網民熱論。不少人大表驚訝，稱沒想過狗毛都可變商品，部份奴才笑言決定要跟風賣毛，「這下發大財啦」。

台東小黑熊姆拉斯野放超過2周 林管處：牠很適應

台東廣原小熊姆拉斯（Mulas）上個月16日野放後迄今超過2周，林務局台東林管處透過衛星追蹤，發現小熊非常適應野外生活環...

比旅蛙還萌 諸羅樹蛙迷餵蚊子記錄牠生態

4年前，手遊遊戲「日本旅蛙」曾引起民眾瘋迷，嘉義縣大林鎮上林社區，保育以舊嘉義地名諸羅命名的「諸羅樹蛙」，成為樹蛙天堂，...

影／南極海豹野外「做瑜伽」 動作太標準網笑：要拜師

人人皆知瑜伽有益身心，就連海豹亦深明這道理！專門拍攝野生動物紀錄片的攝師Richard Sidey，最近在南極洲拍到罕見而有趣的一幕，他發現一隻海豹竟就地即席做瑜伽，而且動作標準，令一眾網民亦讚嘆不已，更笑言要拜師。

台北動物園 七彩變色龍一口氣添23娃

台北市立動物園近來迎接七彩變色龍「嬰兒潮」，23顆蛋全數孵化，超級迷你的變色龍寶寶，保育員取名叫「小七」們，現在大約2周...

屏大輔助犬 當學童伴讀大朋友

屏東大學特教中心4年多前成立國內首座學習輔助犬訓練教室，結合特教與獸醫跨領域專業，讓輔助犬陪伴身心障礙學生閱讀及人際互動...

台東林管深山特遣隊山林巡護 驚見百步蛇但最怕青竹絲

台東林管處巡山人員今天在「深山特遣隊我在山林的日子粉專」貼出兩篇圖文，其中一篇是巧遇令原住民敬畏的「山神」百步蛇，另一篇...

孵化率100% 動物園喜迎七彩變色龍「嬰兒潮」

外界對變色龍總是有很多想像，台北市立動物園近來迎接七彩變色龍「嬰兒潮」，23顆蛋全數孵化，超級迷你的變色龍寶寶陸續破殼而...

今年鯨豚擱淺21次 澎湖這次救活了

澎湖尖山火力發電廠附近昨天發現一隻鯨魚擱淺沙灘，據中華鯨豚協會了解，是台灣保育類野生動物二級的短肢領航鯨，澎湖縣農漁局、...

3公尺領航鯨擱淺沙灘 澎湖創今年救援成功紀錄

澎湖尖山火力發電廠附近今天發現一隻鯨魚擱淺沙灘，據中華鯨豚協會了解，是台灣保育類野生動物二級的短肢領航鯨。澎湖縣農漁局、...

疫情下無遊客餵食 澳洲海豚頻頻向員工送禮物示好換魚食

新冠肺炎（COVID-19）肆虐全球，不少國家早前都有封城隔離措施，澳洲亦不例外。位於昆士蘭的一間海邊咖啡店向來有讓遊客餵食野生海豚的活動，但由於受疫情影響需停業，沒東西可吃的海豚都要努力工作，頻頻出動到海底尋寶，再送給員工和義工示好以換取鮮魚，非常可愛。

「狗醫生」嗅出褐根病源 助林木防治

林務局嘉義林區管理處發現觸口園區林木出現褐根病症狀，透過訓練有素的米格魯狗醫生，進行全區林木快篩，篩檢出疑似染病樹體，採...

熱門新聞

Yahoo奇摩購物中心今晚10點限量開賣中衛醫療口罩！ 購買快速到貨商品才可加購

蝦皮加入戰場！今下午後開賣中衛口罩每人限購一盒 呼籲「會持續進貨勿恐慌搶買」

幸運兒是你嗎？3-4月期發票有人花15元買飲料中千萬

大樂透頭獎三重開出 1注獨得1.58億元

萬片中衛口罩「9分鐘完售」！Yahoo購物中心、博客來開賣系統大當機

全聯盒裝口罩9點開賣秒殺 店員：也才進貨3盒

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。