竹市議會考察動物園 疫情趨緩府會歡迎大家來逛動物園

新竹市議會今天考察市立動物園再生計畫，雖受疫情影響，市立動物園1至4月遊客人數仍達87萬餘人次，收入2582萬餘元，遠超過年度目標，議長許修睿等肯定市府的用心，疫情趨緩，市府著手規畫7、8月推出動物園夏令營等體驗活動，許修睿與市長林智堅歡迎大家來逛動物園。

許修睿、副議長余邦彥率領議員考察市立動物園，市府城銷處長顏章聖簡報指出，再生計畫改善動物棲息環境、設施景觀及保留歷史回憶重新修復保存，依動物習性提供不同展示方式，加強動物知識及生命教育，打造友善無障礙的休憩環境，重新串聯人與動物的關係，塑造指標性新地景。

市府產發處長張力可說明動物園的營運管理，再生計畫完成後不只改善環境，工作團隊更定期健檢管控動物健康情形，提供多元棲架設施增加環境豐富性，並透過公私部門跨域合作，推廣教育體驗課程，以前平均每年遊客僅40萬人次，去年底重新開幕後，今年1至4月遊客已將近90萬人次，結合餐飲等服務，創造商機。

隨後由市長林智堅導覽動物園內各區設施及景觀，許修睿等人參觀河馬樂樂、孟加拉虎、馬來熊及可愛動物等區及遊客服務中心，林智堅說，全園區維護管理需時時維持最佳狀態，並以動物福祉與環境為最優先考量，延續友善動物、保留歷史回憶及生命教育核心目標，提供最佳生命教育場域。

許修睿說，市立動物園是許多新竹人共同的回憶，大家對動物園的再生都很關切，考察發現從過去的荒廢到現在人潮絡繹不絕，肯定市府的用心，尤其動物生活空間變大，非常值得親子來參觀，也建議市府如果空間容許，可以再增加動物。