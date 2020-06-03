績優警退休 蕭志維任勞資和諧促進會理事長為勞工發聲

社團法人桃園市勞資和諧促進會上月底理事長交接，卸任理事長 陳順來任內表現出色，交棒新任理事長蕭志維。蕭理事長民國72年9月警專畢業分發大園派出所服務，善盡人民保母責任，經常幫助急難與發動救助貧困家庭、個人，75年22歲起接連被推薦獲選桃園革新政風楷模、模範警察、全國好人好事代表、全國模範警察、行政院所屬機關為民服務考核特優第二名等榮譽。

蕭志維在警界保防職務多年，適逢解嚴後民主意識抬頭，陳情抗議多，尤其經常在與勞工團體自力救濟抗爭活動溝通協調時，深感勞資關係完全不對等，勞方處於絕對弱勢被剝削的普遍現象，因此在處理相關案件積極敦促資方應秉持社會責任與道德良心，畢竟勞工的應有權利長期受到壓抑，雖然手段違法但是抗爭有理，資方不應只想依恃警方的公權力來對付勞工。

他讓絕大多數的資方願意拿出同理心改善勞工的薪資福利，化解衝突並有效提振勞工的工作士氣與效率，最終達到勞資互利雙贏產能提升，獲得勞資兩方的信賴與肯定。