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IKEA桃園店收攤 傳「無縫接軌」青埔新店開幕

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
IKEA桃園店開業15年，ISTAD保鮮袋是桃園人最愛的商品。圖／IKEA提供
IKEA桃園店開業15年，ISTAD保鮮袋是桃園人最愛的商品。圖／IKEA提供

知名家居品牌IKEA桃園店開業15年，將於7月22日正式閉店，雖然官方僅說之後將搬遷到鄰近高鐵桃園站的青埔與大家再見面，仍尚未公布青埔新店的開幕時間，但據悉，青埔新店將「無縫接軌」桃園店營運，以全台最大、最新旗艦店型態與桃園人見面。

IKEA兩年前即投資60億元在青埔地區打造全台最大旗艦店，店面規畫總樓地板面積達2.1萬坪、營業面積9千坪，規模超越目前最大的台中分店，原本估計工期落在2021年，由於工期超前，IKEA青埔新店預料7月下旬開幕，可望帶動青埔地區商業發展。

至於位於省道台一線旁的IKEA桃園店營運15年，即將搬遷至青埔的消息一出，讓不少在地人感到不捨，IKEA桃園店閉店倒數1個多月，不僅在大門設立了超人氣鯊魚公車站，預告「下一站，青埔！」，店內還有陳列一隻一人高的巨型鯊魚娃娃，歡迎打卡拍照，並上網分享與桃園店的美好回憶，有機會將BLÅHAJ鯊魚免費帶回家。

IKEA桃園店在桃園區中山路的店址約4千坪，據悉，該處前身本就規畫作為大型賣場，當時IKEA在桃園展店，相中此地而向遠東百貨承租至今，未來規畫走向未定，IKEA桃園店員工則會因應總公司的人力調整，分別安排到青埔新店或其他分店工作。

IKEA今天也發布新聞稿，公布IKEA深耕桃園15年，究竟精打細算的桃園人最愛的商品有哪些呢？在地人心中高CP值必敗前五大好物，分別是ISTAD保鮮袋、KLUBBSPORRE人體工學枕、FILLAN彈簧床墊、RISATORP置物籃與KALLAX系列層架組。

IKEA指出，桃園人必敗好物前五名，每項推薦產品皆CP值破表，樣樣皆是桃園人的心頭好，歡迎消費者把握最後機會到店內逛逛，並回顧在桃園店發生的種種美好回憶。未來IKEA將會繼續提供好品質及好服務給大家，一起往青埔出發，往更好的家啟程。

知名家居品牌IKEA桃園店開業15年，將於7月22日正式閉店，店內打造超人氣鯊魚公車站，預告下一站前進青埔。記者張裕珍／攝影
知名家居品牌IKEA桃園店開業15年，將於7月22日正式閉店，店內打造超人氣鯊魚公車站，預告下一站前進青埔。記者張裕珍／攝影
IKEA桃園店開業15年，RISATORP置物籃是桃園人最愛的商品之一。圖／IKEA提供
IKEA桃園店開業15年，RISATORP置物籃是桃園人最愛的商品之一。圖／IKEA提供
知名家居品牌IKEA桃園店開業15年，將於7月22日正式閉店，店內擺設巨型鯊魚娃娃，歡迎大家來打卡拍照。圖／IKEA提供
知名家居品牌IKEA桃園店開業15年，將於7月22日正式閉店，店內擺設巨型鯊魚娃娃，歡迎大家來打卡拍照。圖／IKEA提供
知名家居品牌IKEA桃園店開業15年，將於7月22日正式閉店，之後將搬到青埔營運。記者張裕珍／攝影
知名家居品牌IKEA桃園店開業15年，將於7月22日正式閉店，之後將搬到青埔營運。記者張裕珍／攝影
知名家居品牌IKEA桃園店開業15年，將於7月22日正式閉店，之後將搬到青埔營運。記者張裕珍／攝影
知名家居品牌IKEA桃園店開業15年，將於7月22日正式閉店，之後將搬到青埔營運。記者張裕珍／攝影
知名家居品牌IKEA桃園店開業15年，將於7月22日正式閉店，之後將搬到青埔營運。記者張裕珍／攝影
知名家居品牌IKEA桃園店開業15年，將於7月22日正式閉店，之後將搬到青埔營運。記者張裕珍／攝影
知名家居品牌IKEA桃園店開業15年，將於7月22日正式閉店，之後將搬到青埔營運。記者張裕珍／攝影
知名家居品牌IKEA桃園店開業15年，將於7月22日正式閉店，之後將搬到青埔營運。記者張裕珍／攝影
知名家居品牌IKEA桃園店開業15年，將於7月22日正式閉店，店內現陳列巨型鯊魚娃娃，歡迎大家來打卡拍照。記者張裕珍／攝影
知名家居品牌IKEA桃園店開業15年，將於7月22日正式閉店，店內現陳列巨型鯊魚娃娃，歡迎大家來打卡拍照。記者張裕珍／攝影

IKEA 鯊魚 高鐵

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