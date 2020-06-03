北橫角板山四季遊客多 議長：公共設施趕快全面升級

桃園市議長邱奕勝今天與復興區長、議員前往角板山園區了解地方建設，認為園區內除了有全台僅存的日治時期樟腦收納所，更有歷史時期留下的壯觀老梅樹群、角板山行館、思親亭等歷史建築，同時為北台灣重要賞梅景點，極具觀光價值，不過一行人一致認為多項設施有必要全面升級。

復興區長游正英指出，市府風景管理處統計角板山一年遊客達8萬多人次，平日就有不少遊客，假日更是絡繹不絕，尤其近幾年梅花季更因為賞花人潮造成塞車。邱奕勝議長認為這顯示民眾對戶外休閒空間需求提高，為因應旅遊人口漸增趨勢，公共設施設施升級刻不容緩，市府既然爭取到前瞻計畫預算，就要加速建設。

邱奕勝說，桃園市議會不但扮演好監督市政角色，也全力支持本市地方建設，樂於支持改善角板山園區環境設施，期盼園區能提供遊客更舒適的遊憩環境。這次前和市議員陳治文、李柏坊、陳瑛、簡志偉到角板山園區了解景觀改善內容，同時建議市政府風景區管理處改善應顧及各年齡層需求，這裡為北台灣地區重要賞梅地點，需要以遊客及當地居民角度好好規畫，期待提升角板山園區設施及環境及服務品質，讓大眾更願意來復興區旅遊。

陳治文議員說，角板山是北台灣重要賞梅景點，且為北橫觀光廊帶永續發展休閒遊憩基地，近幾年越來越多遊客，民眾對戶外休閒空間需求提高，但角板山園區設施十幾年未更新，為因應國旅族群親子遊客漸增趨勢，有必要進行全面的設施升級。

陳治文指出，角板山位屬「復興都市計畫」範圍內，風管處盤點園區設施後發現，園區長久以來許多設施老舊漸不符需求，如鋪面凹凸不平不利行走、上台地停車場的園區南門入口斜坡陡峭，對行動不便者及嬰兒車缺乏友善通行路線，園區內梅花樹下土壤因人為踩踏，已造成植物生長基盤不良等問題，市府於是結合桃園市復興區公所提報的「桃園市復興區地方創生計畫」加入角板山園區整體改善，連結角板山商圈與溪口台地部落營運體驗旅遊，將遊客導引至部落內，串聯發展地方經濟產業，風管處向營建署爭取「城鎮之心工程計畫」3月16日獲核定3000萬元計畫經費補助改善園區環境設施。

陳治文強調，市府除考量遊客需求，更應兼顧當地觀光產業發展，藉由改善角板山園區設施及環境，提升服務品質，讓遊客更願意來復興區旅遊。

風管處說明，前瞻計畫將針對角板山南門入口斜坡、園區鋪面平整度及梅樹基盤進行改善。南門入口為進入角板山園區的主要動線，預計透過新闢友善步道銜接至園區，改善行走不便問題；園區鋪面則因應現地情形，採符合地勢與景觀之工法順平步道，增加行走安全，梅園則邀請栽植梅樹的專家至現地勘查，透過專家輔導土壤改良及整理樹勢，改善梅樹生長狀況，這些項目預計110年初可以改善完成。