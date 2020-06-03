生活增添「繽紛藝點」 台中藝術亮點開始徵件
鼓勵在地業者共同推廣文化藝術活動，台諸事文化局推動「藝術亮點計畫」，凡具備每年策劃4場以上之藝文展演或講座等相關推廣活動執行能力，展演空間安全、設備適宜，且建築消防各項公共安全合乎法令規範的業這，即日起至109年6月30日可提出申請。
文化局表示，台中市「藝術亮點家族」是各行各業主動推廣文化活動及文創商品的藝文好夥伴，計畫至今邁入第16年，目前已有102家業者，涵蓋醫療院所、藝文展示空間、餐飲食宿、才藝補教、商店百貨、基金會、銀行、書店等。
文化局指出，依《台中市藝術亮點申請作業要點》規定，申請藝術亮點的業者不限類型，須符合每年辦理4場以上之藝文展演、講座等相關活動，且申請之空間合乎建築、消防等法令規範；經書面資料初評及現勘複評合格後，文化局將頒發「藝術亮點」燈箱予業者懸掛，並透過各項文宣、刊物、網站等宣傳協助推廣。
2020藝術亮點收件日期自即日起至6月30日止，以郵戳為憑，凡有心推廣文化藝術活動之餐飲業、文創設計業、百貨業、旅宿業、書店及出版業、醫療院所、藝文展示空間、才藝補教業等不限型式之業者及基金會均可提出申請。申請藝術亮點相關訊息查詢：http://www.culture.taichung.gov.tw/或台中藝術亮點官方網站www.artspots-taichung.com.tw。洽詢電話：（04）2228-9111分機25104黃小姐。
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