生活增添「繽紛藝點」 台中藝術亮點開始徵件

鼓勵在地業者共同推廣文化藝術活動，台諸事文化局推動「藝術亮點計畫」，凡具備每年策劃4場以上之藝文展演或講座等相關推廣活動執行能力，展演空間安全、設備適宜，且建築消防各項公共安全合乎法令規範的業這，即日起至109年6月30日可提出申請。

文化局表示，台中市「藝術亮點家族」是各行各業主動推廣文化活動及文創商品的藝文好夥伴，計畫至今邁入第16年，目前已有102家業者，涵蓋醫療院所、藝文展示空間、餐飲食宿、才藝補教、商店百貨、基金會、銀行、書店等。

文化局指出，依《台中市藝術亮點申請作業要點》規定，申請藝術亮點的業者不限類型，須符合每年辦理4場以上之藝文展演、講座等相關活動，且申請之空間合乎建築、消防等法令規範；經書面資料初評及現勘複評合格後，文化局將頒發「藝術亮點」燈箱予業者懸掛，並透過各項文宣、刊物、網站等宣傳協助推廣。