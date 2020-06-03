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全聯9月進駐竹市中正市場 轉型複合式經營多元場館

聯合報 / 記者黃瑞典／新竹即時報導
新竹市中正市場將轉型複合式經營，全聯9月進駐營運。記者黃瑞典／攝影
新竹市中正市場將轉型複合式經營，全聯9月進駐營運。記者黃瑞典／攝影

新竹市中正市場活化再利用，已順利完成招商，將由全聯承租經營，預計9月進駐中正市場1樓，市府指出，全聯福利中心進駐將帶動中正市場及周邊商機，結合傳統攤商、6樓宴會館，轉型成複合式經營的多元場館，提升生活機能，年營業額預估超過1.1億元。

市長林智堅說，市府積極與民間力量合作活化公有場館與古蹟，這是繼新竹動物園場館、香山溼地生態館、竹蓮市場活化招商後的另一項成果，可看到零售消費市場逐漸復甦的跡象，也為疫情後期經濟消費市場注入活絡的強心針。

市府產發處指出，中正市場位於市中心、具傳統人情味，市府長期規畫協助活化再利用，與全聯簽約，具指標性意義、也是市府對中正市場長期規畫的重要一步。

產發處長張力可說，中正市場因民間機構無法持續營運，市府於2017年12月18日與廠商終止投資契約，並於隔日強制接管迄今，期間也同步辦理招商，全聯預計投資超過1100萬元，營運期為8年，年營業額預估超過1.1億元，可為市府帶來每月41萬元租金收益，並增加市民就業機會。

產發處指出，全聯福利中心將設於中正市場1樓前方，占地350坪，位置寬敞便利，將以超市新型態，帶動傳統市場攤商買氣，可望活絡周邊商圈、帶動中正市場其他空間的招商，感謝全聯對新竹市的市場環境有信心，讓市府對未來招商工作更有把握。

新竹市中正市場將轉型複合式經營，全聯9月進駐營運。記者黃瑞典／攝影
新竹市中正市場將轉型複合式經營，全聯9月進駐營運。記者黃瑞典／攝影

新竹 疫情 林智堅

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