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竹縣原民長者假牙補助最高3萬元 經費有限請盡速申請
為加強原住民族長者口腔功能健康，原住民族委員會今年開始辦理補助原住民族長者裝置假牙計畫，每人最高可補助3萬元，新竹縣政府表示，新竹縣參與此計畫的合約牙醫診所共計12家，本年度預算經費有限，預計可受理65人次，歡迎有需要的原住民長者盡速申請。
縣府原住民族行政處表示，根據調查顯示，我國原住民族的缺牙年齡較為年輕，主因和生活習慣、文化有關，嗜吃檳榔、愛喝酒、抽菸、不愛刷牙等習慣，容易造成牙齦萎縮、牙周疾病、口腔黏膜疾病及缺牙等情形，且嚴重缺牙將會導致咀嚼功能退化，間接導致其他疾病的發生。為加強原住民族長者口腔功能健康，提升口腔保健觀念，並減輕裝置假牙醫療費用負擔，原民會特訂定該計畫。
原民處說，參與此計畫的12家合約牙醫診分別在竹北市、竹東鎮、湖口鄉、寶山鄉及北埔鄉，只要設籍新竹縣且年滿55歲以上的原住民族長者，經牙醫師評估缺牙需裝置假牙，且未符合衛生福利部「中低收入戶老人補助裝置假牙實施計畫」服務對象，或未申請其他政府機關所辦假牙補助者，及本年度同一顎未取得補助項目者，皆可提出申請。
另外，今年1月1日起，已裝置假牙者，也可依規定申請補助。詳情可上新竹縣政府官網下載附件計畫書內容，或電話洽詢原民處原民行政及產業發展科（03）5518101#5617承辦人員謝淑貞。
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