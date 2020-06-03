快訊

白宮外天下圍城: 美軍「鎮暴支援兵團」華府郊外集結中

聽新聞
test
0:00 / 0:00

竹縣原民長者假牙補助最高3萬元 經費有限請盡速申請

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
原住民族委員會今年開始辦理補助原住民族長者裝置假牙計畫，每人最高可補助3萬元。圖／新竹縣政府提供
原住民族委員會今年開始辦理補助原住民族長者裝置假牙計畫，每人最高可補助3萬元。圖／新竹縣政府提供

為加強原住民族長者口腔功能健康，原住民族委員會今年開始辦理補助原住民族長者裝置假牙計畫，每人最高可補助3萬元，新竹縣政府表示，新竹縣參與此計畫的合約牙醫診所共計12家，本年度預算經費有限，預計可受理65人次，歡迎有需要的原住民長者盡速申請。

縣府原住民族行政處表示，根據調查顯示，我國原住民族的缺牙年齡較為年輕，主因和生活習慣、文化有關，嗜吃檳榔、愛喝酒、抽菸、不愛刷牙等習慣，容易造成牙齦萎縮、牙周疾病、口腔黏膜疾病及缺牙等情形，且嚴重缺牙將會導致咀嚼功能退化，間接導致其他疾病的發生。為加強原住民族長者口腔功能健康，提升口腔保健觀念，並減輕裝置假牙醫療費用負擔，原民會特訂定該計畫。

原民處說，參與此計畫的12家合約牙醫診分別在竹北市、竹東鎮、湖口鄉、寶山鄉及北埔鄉，只要設籍新竹縣且年滿55歲以上的原住民族長者，經牙醫師評估缺牙需裝置假牙，且未符合衛生福利部「中低收入戶老人補助裝置假牙實施計畫」服務對象，或未申請其他政府機關所辦假牙補助者，及本年度同一顎未取得補助項目者，皆可提出申請。

另外，今年1月1日起，已裝置假牙者，也可依規定申請補助。詳情可上新竹縣政府官網下載附件計畫書內容，或電話洽詢原民處原民行政及產業發展科（03）5518101#5617承辦人員謝淑貞。

原住民族委員會今年開始辦理補助原住民族長者裝置假牙計畫，每人最高可補助3萬元。圖／新竹縣政府提供
原住民族委員會今年開始辦理補助原住民族長者裝置假牙計畫，每人最高可補助3萬元。圖／新竹縣政府提供

原住民 新竹 牙醫

延伸閱讀

雲裳烏龍茶獲好評 竹縣續辦評鑑

竹縣3處日照中心最快下半年完工

有福了！竹縣「社會住宅包租代管第2期計畫」開跑　

原住民族語專職老師 名額擴大至184名

相關新聞

伴桃園人走過15年 IKEA桃園店7月將吹熄燈號

瑞典居家品牌IKEA宜家家居來台26年，在全台拓展6間分店，隨著全台最大旗艦店落腳桃園中壢青埔地區，最新分店將完工，位於...

竹縣原民長者假牙補助最高3萬元 經費有限請盡速申請

為加強原住民族長者口腔功能健康，原住民族委員會今年開始辦理補助原住民族長者裝置假牙計畫，每人最高可補助3萬元，新竹縣政府...

桃園4萬8千戶機場噪音費補助 6月起受理申請

109至110年度機場噪音防制費補助6月起開放受理，主辦的桃園市環保局今天指出，即日起至明年底受理第六梯次航空噪音防制費...

全台最早為精神病患照Ｘ光 放射士許春鳳服務39年退休

早期社會環境對精神病患有刻板印象，連為其服務的醫護人員都會遭到質疑，但衛福部桃園療養院醫事放射士許春鳳卻不以為意，一腳踏...

竹市騎樓順平計畫 7月啟動

新竹市府啟動「騎樓順平計畫」，第一階段針對火車站前、舊城區17條路段全面淨空，騎樓順平工程7月啟動、年底完工，為2021...

外國客進不來 桃園拚國旅弭平虧損

國內疫情雖然趨緩，但邊境管制仍未鬆綁，桃園市觀光旅遊發展協會理事長李三蓮感嘆「觀光不能全靠國內」，要真正恢復以往水準，也...

疫後觀光解封 桃園月月精采

疫情趨緩，桃園觀光行銷催油門，北橫探險節將是疫情後的首場大型觀光活動，預計7月中登場，8月有竹圍漁港音樂派對，先前因疫情...

科長職爆關說 徐耀昌：再來就公布 凍1年進用

苗栗縣政府近來有1個科長職位出缺，先後有5、6人透過民意代表請託關說。縣長徐耀昌不勝困擾，昨天宣布尊重文官體制，再有違背...

八德外役監技訓 首階招商設洗滌工場

法務部矯正署八德外役監原地重建，預計明年6月第一階段完工。法務部釋出後方閒置土地建置作業技訓工場，桃市府協助招商，由宏偉...

外國客進不來...桃園下半年力拚國旅 目標衝住房率8成

桃園觀光旅宿約300家受疫情重創，住房率最慘只剩1成，雖然國內疫情趨緩，但邊境管制仍未鬆綁，桃園市觀光旅遊發展協會理事長...

打敗龜山長庚里 桃園區這里成「桃園最有錢里」

財政部公布的106年度全台綜稅所得總額各縣市鄉鎮村里統計出爐，前20名有桃園2里上榜，桃園區福元里排名13、龜山區長庚里...

仁寶越南移工罷工落幕 勞資達成協議並允諾不秋後算賬

仁寶電腦桃園市平鎮廠今天傳出400多名越南籍移工不滿資方未事先告知扣款，加上其他累計的怨氣，憤而發動罷工，在社會關切與市...

熱門新聞

伴桃園人走過15年 IKEA桃園店7月將吹熄燈號

桃園人限定！憑市民卡享麥當勞豬肉滿福堡買一送一

企業仍難過！ 彰化5千多人放無薪假、2千多人資遣

小客車闖竹南=香山鹽水平交道 西線持續封鎖中

打敗龜山長庚里 桃園區這里成「桃園最有錢里」

全台前10名最有錢里缺建設 蓮潭里長：只有一座搖搖馬

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。