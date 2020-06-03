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桃園4萬8千戶機場噪音費補助 6月起受理申請

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
桃園市環保局今天指出，即日起至明年底受理第六梯次航空噪音防制費，由於補償標準級距有調整，也同時受理第五梯次（107-108年度）航空噪音敏感地區的追溯補償。圖／桃園市環保局提供
桃園市環保局今天指出，即日起至明年底受理第六梯次航空噪音防制費，由於補償標準級距有調整，也同時受理第五梯次（107-108年度）航空噪音敏感地區的追溯補償。圖／桃園市環保局提供

109至110年度機場噪音防制費補助6月起開放受理，主辦的桃園市環保局今天指出，即日起至明年底受理第六梯次航空噪音防制費，由於補償標準級距有調整，也同時受理第五梯次（107-108年度）航空噪音敏感地區的追溯補償，桃園市轄內總計5區、33里，約4萬8000戶受惠，提醒接獲書面通知住戶即可至桃園航空城聯合服務中心專案辦公室臨櫃辦理，也可以自然人憑證或健保卡線上申辦，詳情可撥03-3856371。

桃園市環保局指出，第六梯次噪音防制費補助申請對象為108年12月31日以前設置於桃園市或107年12月31日以前設置於新北市林口區下福里供人居住的建築物，且位於臺灣桃園國際機場航空噪音防制區內；此次與以往不同的是，第六梯次噪音防制費補助額度調整為5個級距，最高補助額度為6萬元。

市府環保局長呂理德說，為減少民眾舟車勞頓申請補助，同時也減省匯款手續費的行政成本，第六梯次補助與第五梯次追溯補償將合併辦理發放。第五梯次主要屬桃園機場周邊核心地區（航空噪音敏感地區）之大園區及蘆竹區前已領取第五梯次舊3級補償標準補助的部分住戶，可依新5級補償標準重新核定後，將補償其差額。

符合補助資格的住戶將會收到通知函，民眾收到後可至桃園航空城聯合服務中心航空噪音補助專案辦公室2樓（大園區圳頭里中華路298號）申請；環保局更貼心增設網路平台申請，民眾可以自然人憑證或健保卡於「桃園國際機場航空噪音防制費線上申辦服務平台https://noisesubsidy.tydep.gov.tw/申辦，免出門減少碳排放，請市民朋友多加利用，如有疑問可撥打03-3856371諮詢。

噪音 桃園機場 健保卡

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