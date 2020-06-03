全台最早為精神病患照Ｘ光 放射士許春鳳服務39年退休

早期社會環境對精神病患有刻板印象，連為其服務的醫護人員都會遭到質疑，但衛福部桃園療養院醫事放射士許春鳳卻不以為意，一腳踏入桃療服務，成為台灣最早為精神病人提供Ｘ光診療服務的醫事人員，今年屆齡退休。她說，精神病患跟一般人一樣會哭會笑會生病，唯一不同的是要用哄孩子的方式耐心對待。

許春鳳年輕時曾在榮總服務3年，過著值班、大夜班的日子，為求較穩定的作息，考取剛成立的桃療。她於桃療服務39年又22天，今年滿65歲屆齡退休，2017年時曾獲得「第三屆優良暨資深典範醫事人員」，從事醫療服務總共42年。談及在剛進入桃療，許春鳳坦言，沒有接觸過精神病患會緊張，但慢慢瞭解後會發現精神病患都是一群可愛的孩子。

她回憶道，精神病患無論症狀，一進入醫院都會害怕、擔心自己會被關起來，據她多年觀察，做Ｘ光檢查時，多數病患都會緊張的向她詢問「這要不要錢？」或是面向機器做胸部Ｘ光時，病患們會怕醫護人員從背後偷襲等，不斷頻頻回頭。上述這些狀況，讓許春鳳練就一身「哄小孩」的技巧，她直呼「病患不管年紀多大都要哄，他們就是一群孩子」，需要要耐心回覆。

醫療服務這條路上有許多讓她感動的事，許春鳳表示，院內有老人精神科，她曾看到有兒女每天到院照顧90多歲的老父親，孝順的行為深深烙印在她心中；還有不少定期用藥的精神病患，在情況穩定後回到醫院樂桃桃餐坊、洗車工廠等工作，找到一份穩定的工作，讓她覺得醫護人員的付出沒有白費。