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苗栗農損補助6萬至9萬元 果農可到公所申請

中央社 / 苗栗縣3日電

苗栗縣公館紅棗、卓蘭葡萄，以及沿海鄉鎮種植的西瓜與香瓜，因受到天候影響，農損達25%，為降低農民損失，苗栗縣政府農業處今天表示，每公頃將補助新台幣6萬至9萬元不等。

苗栗縣政府農業處副處長陳樹義表示，近年來氣候變遷怪異，2、3月久旱不雨，導致全國唯一的紅棗專業區和著名卓蘭葡萄，出現小果紅棗以及無籽長不大的「石葡萄」，而5月瞬間雨量龐大，更造成後龍、通霄的瓜田泡水，引發瓜藤腐壞和裂果的情況。

陳樹義指出，相關農損都是受到天然氣候所影響，受損面積也都超過25%，後龍西瓜和香瓜損失甚至高達50%以上，超過天然災害救助標準規定的20%，因此從即日起，果農可以向鄉公所辦理申請災害救助。

陳樹義表示，經農糧署核定，卓蘭葡萄每公頃補助9萬元、公館紅棗每公頃補助7萬5000元，至於西瓜和香瓜部分為開放全縣申請補助，香瓜每公頃補助7萬5000元、西瓜每公頃補助6萬元。

苗栗縣 氣候變遷 農民

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