快訊

全聯盒裝口罩9點開賣秒殺 店員：也才進貨3盒

唐鳳拚好買將推「三倍券地圖」 捐贈的抵稅額度討論中

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「放肆大江」藝術裝置　夏日風景搬進購物中心

聯合報 / 記者高宇震／桃園即時報導
設計團隊游泳池畔的夏日風光搬進購物中心。圖／大江購物中心提供
設計團隊游泳池畔的夏日風光搬進購物中心。圖／大江購物中心提供

新冠肺炎疫情趨緩，指揮中心宣布近期大規模解禁之下，也讓民眾逐漸地恢復往日外出購物、聚餐等作息，加上即將發放的「振興券」，為百貨零售業注入強心劑，紛紛加碼優惠贈送搶救之前上半年受影響的業績。桃園市中壢區大江購物中心今年夏天推出藝術裝置主題「放肆大江」，以「陽光、空氣、水」三大元素作為商場設計規劃主軸，商場中央的大型透明採光罩讓館內逛街的消費者隨時能感受到外面天氣的變化。

藝術裝置位在購物中心一樓中庭水池旁，大量的自然光灑進賣場，搭配主題「放肆大江」，一改過去童話故事為發想，大膽地將游泳池畔的夏日風光搬進購物中心；水池漂有網美拍照必備的粉紅天鵝造型游泳圈，四周還有各式表情逗趣且象徵皮膚被陽光曬成黝黑的巨型公仔，再配上仿水藍色及沙灘的地面，讓人瞬間變成渡假模式，現場有不少民眾佇足拍照，滿足現代人喜歡拍照打卡與分享社群的樂趣。

大江購物中心企劃部經理楊若琳表示，政府六月大解封且呼應主題「放肆大江人來瘋」，除了高於同業的優惠讓消費者放肆的買，一樓現場還有夏日裝置藝術讓人仿佛置身游泳池畔，讓消費者可以放鬆地遊逛其中，享受拍照打卡的樂趣。

設計團隊游泳池畔的夏日風光搬進購物中心。圖／大江購物中心提供
設計團隊游泳池畔的夏日風光搬進購物中心。圖／大江購物中心提供

新冠肺炎 疫情 裝置藝術

延伸閱讀

蔣雅淇／在半世紀的美麗記憶裡，看見百分之一的希望

台中／大肚山 夏日野百合綻放的季節

199支雞翅免費吃！陽光皇后6月超狂壽星優惠，4人同行可轉「生日輪盤」通通有獎

專家：6月7日之後 梅雨鋒面可能再度靠近台灣

相關新聞

伴桃園人走過15年 IKEA桃園店7月將吹熄燈號

瑞典居家品牌IKEA宜家家居來台26年，在全台拓展6間分店，隨著全台最大旗艦店落腳桃園中壢青埔地區，最新分店將完工，位於...

竹市騎樓順平計畫 7月啟動

新竹市府啟動「騎樓順平計畫」，第一階段針對火車站前、舊城區17條路段全面淨空，騎樓順平工程7月啟動、年底完工，為2021...

外國客進不來 桃園拚國旅弭平虧損

國內疫情雖然趨緩，但邊境管制仍未鬆綁，桃園市觀光旅遊發展協會理事長李三蓮感嘆「觀光不能全靠國內」，要真正恢復以往水準，也...

疫後觀光解封 桃園月月精采

疫情趨緩，桃園觀光行銷催油門，北橫探險節將是疫情後的首場大型觀光活動，預計7月中登場，8月有竹圍漁港音樂派對，先前因疫情...

科長職爆關說 徐耀昌：再來就公布 凍1年進用

苗栗縣政府近來有1個科長職位出缺，先後有5、6人透過民意代表請託關說。縣長徐耀昌不勝困擾，昨天宣布尊重文官體制，再有違背...

八德外役監技訓 首階招商設洗滌工場

法務部矯正署八德外役監原地重建，預計明年6月第一階段完工。法務部釋出後方閒置土地建置作業技訓工場，桃市府協助招商，由宏偉...

外國客進不來...桃園下半年力拚國旅 目標衝住房率8成

桃園觀光旅宿約300家受疫情重創，住房率最慘只剩1成，雖然國內疫情趨緩，但邊境管制仍未鬆綁，桃園市觀光旅遊發展協會理事長...

打敗龜山長庚里 桃園區這里成「桃園最有錢里」

財政部公布的106年度全台綜稅所得總額各縣市鄉鎮村里統計出爐，前20名有桃園2里上榜，桃園區福元里排名13、龜山區長庚里...

仁寶越南移工罷工落幕 勞資達成協議並允諾不秋後算賬

仁寶電腦桃園市平鎮廠今天傳出400多名越南籍移工不滿資方未事先告知扣款，加上其他累計的怨氣，憤而發動罷工，在社會關切與市...

桃園觀光行銷添柴火 下半年「月月有精彩活動」

疫情趨緩，桃園觀光行銷催油門，北橫探險節將是疫情後的首場大型觀光活動，預計7月中登場，8月有竹圍漁港音樂派對，先前因疫情...

小客車闖竹南=香山鹽水平交道 西線持續封鎖中

台鐵說，2538次區間車（彰化開往北湖），於下午3時53分於竹南=香山鹽水平交道(K116+622)，有一小客車侵入路線...

頭份市全面禁止商業廣告 亂貼最高罰6000元

苗栗縣頭份市懸掛廣告物管理自治條例修正公布施行，即日起頭份市全面禁止商業用廣告旗幟、布條、看板，違者依廢棄物清理法，最高...

熱門新聞

伴桃園人走過15年 IKEA桃園店7月將吹熄燈號

桃園人限定！憑市民卡享麥當勞豬肉滿福堡買一送一

小客車闖竹南=香山鹽水平交道 西線持續封鎖中

企業仍難過！ 彰化5千多人放無薪假、2千多人資遣

打敗龜山長庚里 桃園區這里成「桃園最有錢里」

全台前10名最有錢里缺建設 蓮潭里長：只有一座搖搖馬

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。