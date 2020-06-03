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「放肆大江」藝術裝置 夏日風景搬進購物中心
新冠肺炎疫情趨緩，指揮中心宣布近期大規模解禁之下，也讓民眾逐漸地恢復往日外出購物、聚餐等作息，加上即將發放的「振興券」，為百貨零售業注入強心劑，紛紛加碼優惠贈送搶救之前上半年受影響的業績。桃園市中壢區大江購物中心今年夏天推出藝術裝置主題「放肆大江」，以「陽光、空氣、水」三大元素作為商場設計規劃主軸，商場中央的大型透明採光罩讓館內逛街的消費者隨時能感受到外面天氣的變化。
藝術裝置位在購物中心一樓中庭水池旁，大量的自然光灑進賣場，搭配主題「放肆大江」，一改過去童話故事為發想，大膽地將游泳池畔的夏日風光搬進購物中心；水池漂有網美拍照必備的粉紅天鵝造型游泳圈，四周還有各式表情逗趣且象徵皮膚被陽光曬成黝黑的巨型公仔，再配上仿水藍色及沙灘的地面，讓人瞬間變成渡假模式，現場有不少民眾佇足拍照，滿足現代人喜歡拍照打卡與分享社群的樂趣。
大江購物中心企劃部經理楊若琳表示，政府六月大解封且呼應主題「放肆大江人來瘋」，除了高於同業的優惠讓消費者放肆的買，一樓現場還有夏日裝置藝術讓人仿佛置身游泳池畔，讓消費者可以放鬆地遊逛其中，享受拍照打卡的樂趣。
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