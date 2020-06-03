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伴桃園人走過15年 IKEA桃園店7月將吹熄燈號
瑞典居家品牌IKEA宜家家居來台26年，在全台拓展6間分店，隨著全台最大旗艦店落腳桃園中壢青埔地區，最新分店將完工，位於桃園區中山路上的桃園店走過15個年頭，確定將於7月吹熄燈號，IKEA桃園店臉書粉絲專頁今晚PO出重大公告，表示將在7月22日跟大家說再見！消息一出讓不少桃園網友紛紛留言「不要走」，很捨不得。
IKEA現有敦北、新莊、桃園、台中、高雄、新店6家分店，桃園店開業15年，位於桃園區省道台一線旁，雖然占地僅4千坪，不比台中、新店規模大，但仍是不少桃園人採買家居飾品、吃瑞典肉丸、霜淇淋的好去處，收攤消息確定後，讓桃園人都覺得不捨。
IKEA在2018年與桃園市政府簽訂合作意向書，宣布投資60億元，在青埔高鐵特定區打造全台最大、最新的概念旗艦店，當時預計2021年底前營業，不過，近來經過IKEA青埔店已可見完整外觀，鮮黃的IKEA字樣也已掛上，可望提前至今年底前與大家見面。
自IKEA確定興建青埔店之後，桃園店收攤消息沒有停過，加上IKEA近月在桃園大舉徵才，招募客服、銷售人員、物流、餐廳、商品修復人才，雖然官網連結至桃園店，傳聞未來桃園店將整合至即將開幕的青埔店，但何時關門？官方態度始終低調未證實。
不過，隨著IKEA桃園店臉書粉絲專頁今晚貼出重大公告，宣布將營業至7月22日，店內還全新布置一區「超Q鯊魚公車站」，擺出多隻高人氣的鯊魚玩偶，還有「青埔站」站牌布置，歡迎大家把握最後的一個多月來拍照打卡，「往更好的家啟程」。
不少網友都直呼不捨，有人說「15年來回憶滿滿」、「比誠品敦南店關門更令人傷心」，也有人難過地說，家裡的家具都在這買，「早餐也從39吃到49元，跟老公約會定情地方都在這，萬般捨不得」，不捨未來移往青埔店距離變遠，希望桃園店別走。
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