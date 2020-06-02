外國客進不來...桃園下半年力拚國旅 目標衝住房率8成

桃園觀光旅宿約300家受疫情重創，住房率最慘只剩1成，雖然國內疫情趨緩，但邊境管制仍未鬆綁，桃園市觀光旅遊發展協會理事長李三蓮感嘆，觀光不能全靠國內，要真正恢復以往水準，也是明年以後的事。桃園觀光旅遊局搶救在地觀旅業，確定加碼振興推電子旅遊券、免費1日遊，目標下半年住房率衝到8成，弭平業者上半年虧損。

李三蓮也是桃園喜來登酒店董事長，疫情爆發之初就為桃園觀旅業發聲，向中央爭取人事補貼、延繳地價與房屋稅等，以減輕負擔，面對疫情趨緩，李認為短時間沒辦法好轉，「即便台灣（疫情）沒問題，但國外有問題」，國際客依舊進不來，仍是不小衝擊，現階段能撐盡量撐，要復甦也要等到明年。

觀旅局長楊勝評說，旅宿業者衝擊很大，但不少老牌飯店共體時艱，即便放無薪假，也沒資遣員工，身為主管機關能幫盡量幫，市府確定加碼1人500元的電子旅遊券，協助振興相關產業，下周三將邀各旅宿代表與會，討論發放細節，也鼓勵各飯店搭配推出優惠方案，刺激擴大消費。

此外，免費1日遊更是桃園獨創，楊勝評說，桃園以工商業發展為主，起跑點不若其他擁有高知名度景點的縣市，「所以推展觀光要更努力」，免費1日遊方案為7月起入住桃園旅宿，市府就送你1日遊，「一整天包車、包吃還包玩」，初步規畫至少有山線、海線與都會線3條路線，以1家3口而言，免費1日遊就至少可省下3千元，相當划算。

「桃園會全力拚國內旅遊！」楊說，電子旅遊券第1階段限額1萬名，免費1日遊也限量5千名，屆時也會視振興效果加碼，他強調，桃園過去國際、商務客居多，面對邊境管制未鬆綁，因此拚觀光招數要更多，才有競爭力。

楊勝評也評估，桃園過往住房率平均落在5到6成，透過下半年國旅振興齊發，不只希望回到5、6成水準，更希望衝到8成，才能弭平上半年的業績虧損，讓業者不虧本。