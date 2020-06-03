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外國客進不來 桃園拚國旅弭平虧損

聯合報 / 記者張裕珍／桃園報導
桃園拚觀光，市長鄭文燦（右）日前就力邀衛福部長陳時中（左）參訪永安漁港直銷中心，還登上彩虹橋欣賞漁港風光。圖／聯合報系資料照片
桃園拚觀光，市長鄭文燦（右）日前就力邀衛福部長陳時中（左）參訪永安漁港直銷中心，還登上彩虹橋欣賞漁港風光。圖／聯合報系資料照片

國內疫情雖然趨緩，但邊境管制仍未鬆綁，桃園市觀光旅遊發展協會理事長李三蓮感嘆「觀光不能全靠國內」，要真正恢復以往水準，也是明年以後的事。

李三蓮也是桃園喜來登酒店董事長，疫情爆發時就為觀旅業發聲，向中央爭取人事補貼、延繳地價與房屋稅等，以減輕負擔，面對疫情趨緩，他認為短時間沒辦法好轉，「即便台灣（疫情）沒問題，但國外有問題」，國際客進不來，仍是不小衝擊，現階段能撐盡量撐，要復甦也要等到明年。

觀旅局長楊勝評說，旅宿業者衝擊很大，市府已確定加碼1人500元的電子旅遊券，協助振興相關產業，下周三將邀旅宿代表討論發放細節，也鼓勵各飯店搭配推出優惠方案，刺激擴大消費。

此外，免費1日遊更是桃園獨創，方案是7月起入住桃園旅宿，市府就送你1日遊，「一整天包車、包吃還包玩」，初步規畫至少有山線、海線與都會線3條路線，以1家3口而言，免費1日遊就至少可省下3千元，相當划算。

「桃園會全力拚國內旅遊！」楊勝評說，電子旅遊券第1階段限額1萬名，免費1日遊也限量5千名，屆時也會視振興效果加碼，他強調，桃園過去國際、商務客居多，面對邊境管制未鬆綁，拚觀光招數要更多，才有競爭力，過去住房率平均5到6成，透過下半年國旅振興齊發，不只希望回到5、6成水準，更希望衝到8成，才能弭平業者上半年業績虧損。

疫情 酒店 喜來登 競爭力

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