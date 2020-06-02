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打敗龜山長庚里 桃園區這里成「桃園最有錢里」

聯合報 / 記者張裕珍曾健祐／桃園即時報導
龜山區長庚里包括林口長庚醫院、長庚醫護園區，人口組成主要是醫師、護理人員，平均所得高，圖為長庚醫院。圖／報系資料照
龜山區長庚里包括林口長庚醫院、長庚醫護園區，人口組成主要是醫師、護理人員，平均所得高，圖為長庚醫院。圖／報系資料照

財政部公布的106年度全台綜稅所得總額各縣市鄉鎮村里統計出爐，前20名有桃園2里上榜，桃園區福元里排名13、龜山區長庚里排名18，桃園區福元里首度上榜，就拿下桃園第1、全台第13。福元里長朱智菁笑說，新聞一出，不少里長都恭喜她是「桃園最有錢的里長」，自己也嚇了一跳，本以為是藝文特區，她推測里內大樓多，很多建設公司大老闆都住在里內，里民也以具生產力青壯族群居多，可能因此拉高平均收入。

朱智菁說，福元里是2018年才自忠義里分出來的新里，精華區都分在福元里，里內2200多戶、5800多人，又以住宅大樓居多，透天不到100戶，里民平均年次落在60到75年次，都仍在工作有一定生產力，相對拉高里內所得收入，據她所知，包括知名建設公司老闆與股東、中研院員工等高收入族群都住這，還有在地李姓、陳姓大地主。

朱智菁也說，福元里並不大，主要為大業路與民光東路一帶，社區巡守隊30分鐘就可繞完，但里內生活機能相當不錯，以住商混合型態為主，旁邊就是新光三越大有店，周遭大業路一帶素有「小天母」之稱，地理區位背山面河，還有南崁溪步道、自行車步道等公有建設，吸引不少台北退休族定居，當然也不乏年輕人自外地來此置產。

桃園福元里生活機能很好，周邊有百貨公司、傳統市場，還有連鎖超市賣場等，購物消費相當方便，里內學區為大業國小、大有國中也都是總量管制學校，朱智菁說，福元里地理區位都有優勢，也讓福元里人口結構以青壯年為主，相對所得收入平均。

龜山區長庚里長林俊源指出，長庚里包括整個長庚醫護社區，屬於林口長庚醫院的員工及眷屬宿舍，大約有2300戶、近5000人口，包括醫師、護理師及醫院行政人員等，由於醫療人員集中，平均收入也相對較高，多年來在全台排名最富有的里中常常榜上有名。

林俊源表示，整個長庚里外來、在地人口比例大約7比3，人口組成為青壯年為主，老年人口僅占3％，也有多數醫師、護理人員選擇在鄰近林口、龜山一地置產。另外加上A7區段徵收，還有7、8個建案仍在籌建中，預計未來完工後整個里人口會再增加至近8000人。

桃園區福元里以大業路與民光東路一帶為主，住商混合型態的大樓多。圖／福元里長朱智菁提供
桃園區福元里以大業路與民光東路一帶為主，住商混合型態的大樓多。圖／福元里長朱智菁提供
桃園區福元里背山面河，南崁溪畔步道常有不少人運動。圖／福元里長朱智菁提供
桃園區福元里背山面河，南崁溪畔步道常有不少人運動。圖／福元里長朱智菁提供
桃園區福元里以大業路與民光東路一帶為主，住商混合型態的大樓多。圖／取自福元里大小thing臉書粉絲專頁
桃園區福元里以大業路與民光東路一帶為主，住商混合型態的大樓多。圖／取自福元里大小thing臉書粉絲專頁

長庚 林口 醫師

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