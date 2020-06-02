仁寶越南移工罷工落幕 勞資達成協議並允諾不秋後算賬

仁寶電腦桃園市平鎮廠今天傳出400多名越南籍移工不滿資方未事先告知扣款，加上其他累計的怨氣，憤而發動罷工，在社會關切與市府介入下，勞資雙方協調8個多小時達成11點共識，資方也同意檢討膳宿提供更好的工作環境與勞動條件，保證不會秋後算帳。

協商結束雙方確認決議文字內容後，幫越南移工向仁寶反映問題的「越南移民移工辦公室」阮神父、許姓助理指出，其實會發生罷工是長期積怨的結果，包括移工跟公司反映伙食、宿舍環境要改善，看醫生費用被中間人剝削，還有仲介態度問題，但是公司一直不處理，加上最近收到的薪水單，一次就被扣1到5月的所得稅，公司事先也沒說清楚更沒溝通，大家才會覺得亂扣錢。

許姓助理說，移工和台灣勞工最大的差別再於仲介，越南移工反映該國的仲介違法收仲介費5000至8000美金不等，雖然跟台灣仲介費無關（台灣的仲介費6、7萬元由仁寶吸收），但是仁寶公司可以向國外這些違法收費的仲介業者以不再授權等理由施壓，不是坐視不管。

至於越南移工反映膳宿費用在越南講好，來台灣工作每個人每月收2500元，結果到台灣以後卻收4000元，許姓助理不諱言這方面有點複雜，因為不只一家仲介幫仁寶引進移工，每家在越南和移工訂定的勞動契約不盡相同，不過以往為移工爭取權益時，勞動部的解釋為如果有兩分勞動契約，對移工比較有利的應該優先執行，所以這部分還要再看實際契約內容，仁寶公司也允諾往後會注意仲介公司素質。

今天協商現場移工約200人，但是許姓助理說整個協商是為800名越南移工包括平鎮、觀音廠各約400名爭取改有的權益，移工要求不能任意調動工作地點，必須先告知和溝通。

勞動局表示，今天的爭議能夠圓滿落幕，有賴勞資雙方釋出最大善意進行協商，勞動局基於保障勞工權益及促進勞資和諧之立場，呼籲仁寶電腦公司應秉誠實信用原則履行承諾，並建立有效之協商機制與溝通管道，以減少爭議發生，穩定勞動關係。