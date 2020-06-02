桃園觀光行銷添柴火 下半年「月月有精彩活動」

疫情趨緩，桃園觀光行銷催油門，北橫探險節將是疫情後的首場大型觀光活動，預計7月中登場，8月有竹圍漁港音樂派對，先前因疫情延期的米干節、豆干節則接力在9、10月舉辦，到年底前還要辦國際風箏節、石門活魚節、溫泉美食節。觀旅局長楊勝評說，八景島水族館預計8月開幕，市府也將力推旅宿遊程優惠，要用新景點帶動振興。

新冠肺炎疫情年初爆發，桃園觀光旅宿業首當其衝，住房率、餐廳業績直直落，業者苦不堪言，隨著疫情趨緩、防疫解封，觀旅局連日來積極籌備下半年各項觀光活動，將由北橫探險節打頭陣，配合中央安心旅遊政策，今年將主推步道之旅、瀑布秘境。

楊勝評表示，北橫探險節將是今年桃園繼燈會之後的大型觀光活動，原本預計8月1日起跑，但考量疫情逐漸趨緩，加上本學期延至7月14日結束，規畫提前至7月15日登場，希望遊客多到戶外、郊區的空曠景點走走，也增強免疫力。

「下半年起每月精采活動不間斷！」楊勝評說，8月竹圍漁港音樂派對，將搭配大型天幕場地打造夏日浪漫音樂場地，9月米干節逢十周年慶，將有1晚為國際之夜，10月豆干節、國際風箏節；11月石門活魚節；12月溫泉美食節。台日觀光論壇也順延到9月。