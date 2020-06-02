聽新聞
test
0:00 / 0:00
頭份市全面禁止商業廣告 亂貼最高罰6000元
苗栗縣頭份市懸掛廣告物管理自治條例修正公布施行，即日起頭份市全面禁止商業用廣告旗幟、布條、看板，違者依廢棄物清理法，最高可處6000元罰鍰，市公所希望杜絕街頭廣告亂象，還給市民乾淨的市容環境。
頭份市公所昨天公告修正懸掛廣告物管理自治條例，公所今天宣布即日起申請廣告物，以政令宣導、宗教、藝文、公益性等不涉及商業行為的活動為限，且不得有違背公共秩序善良風俗，違規張貼懸掛者一經查獲，依廢棄物清理法可罰1200元到6000元。
頭份市長羅雪珠表示，頭份市近年來經濟與商業活動蓬勃發展，電線桿、路燈、人行道等處充斥商業廣告物，已嚴重影響頭份市容，公所因而提案市民代表會修正廣告物管理自治條例，代表會審查通過，公所公告施行，希望達到淨化市容的目的，並有效增加公益、藝文、公共政策宣傳的空間。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言