頭份市全面禁止商業廣告 亂貼最高罰6000元

苗栗縣頭份市懸掛廣告物管理自治條例修正公布施行，即日起頭份市全面禁止商業用廣告旗幟、布條、看板，違者依廢棄物清理法，最高可處6000元罰鍰，市公所希望杜絕街頭廣告亂象，還給市民乾淨的市容環境。

頭份市公所昨天公告修正懸掛廣告物管理自治條例，公所今天宣布即日起申請廣告物，以政令宣導、宗教、藝文、公益性等不涉及商業行為的活動為限，且不得有違背公共秩序善良風俗，違規張貼懸掛者一經查獲，依廢棄物清理法可罰1200元到6000元。

頭份市長羅雪珠表示，頭份市近年來經濟與商業活動蓬勃發展，電線桿、路燈、人行道等處充斥商業廣告物，已嚴重影響頭份市容，公所因而提案市民代表會修正廣告物管理自治條例，代表會審查通過，公所公告施行，希望達到淨化市容的目的，並有效增加公益、藝文、公共政策宣傳的空間。