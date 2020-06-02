桃園埤塘釣魚恐違法 小心吃上5千元罰單

桃園市有「千塘之鄉」的美名，有民眾在臉書社團發文質疑「埤塘公園可以釣魚嗎？」區公所回應，桃園有8成埤塘屬私有地，提醒民眾別擅闖，另外，公有埤塘如八德埤塘生態公園等，釣魚行為屬違法，屢勸不聽者將可處500元至5000元不等罰鍰。

桃園市政府都市發展局調查全市埤塘數量，早期統計有2851口，近年來使用衛星影像重新逐一勘查，新數據為3097口埤塘，另還有340多口埤塘因位於濕地列管中。

民眾在臉書社團貼上一段影片，影像中可見有人坐在1-4號生態埤塘景觀台上釣魚，引起網友議論，究竟埤塘公園能不能釣魚？桃園區公所農經課長連進春指出，1-4號生態埤塘為水利會私有，不屬於公共開放場域，提醒民眾別私闖。他表示，過去埤塘多數用於灌溉，現在仍具灌排功能的埤塘，幾乎皆屬水利會所有，其餘埤塘則陸續轉為景觀功能。

擁有大面積草地及多樣生物的八德埤塘生態公園，為親子散心的熱門景點，假日一到便會湧入不少民眾遊憩。八德區公所農經課長周佩潤說，八德埤塘生態公園、茄苳里埤塘公園、西坡埤塘生態公園皆有公有，不過皆禁止釣魚。她表示，依公園管理自治條例第18條第7款規定，不得在水池或湖泊內游泳、沐浴、洗滌、網魚、釣魚、銼魚、放生、划船、污染毒害水質等傷害植物或有騷擾、虐待、傷害動物的行為。