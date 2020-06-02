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竹縣3處日照中心最快下半年完工

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
疫情趨緩，新竹縣100處社區據點，自6月1日起，恢復預防及延緩失能課程及共餐服務、健康促進等活動。記者陳斯穎／攝影
疫情趨緩，新竹縣100處社區據點，自6月1日起，恢復預防及延緩失能課程及共餐服務、健康促進等活動。記者陳斯穎／攝影

疫情趨緩，新竹縣100處社區據點，自6月1日起，恢復預防及延緩失能課程及共餐服務、健康促進等活動，縣長楊文科今天訪視竹北市中興社區巷弄長照站，與長者們一起活動筋骨，也呼籲大家仍要勤洗手及戴口罩。

楊文科表示，新竹縣因高科技人才湧入，人口結構相對年輕化，老人人口比例僅12.7%，但關西、橫山、北埔、峨眉等鄉鎮，老人人口比例仍超過20%，縣府未來將持續廣設關懷據點、巷弄長照站及文化健康站等社區照顧體系，讓社區長者在地健康老化。

社會處表示，因應高齡化時代來臨，縣府推動「社區長者健康及在地老化」政策，並設置了社區照顧關懷據點19站、C級巷弄長照站66站、原民文化健康站15站等社區據點共100站。

此外，今年由衛福部、原民會及公益彩券盈餘分配基金補助達1億零55萬元，提供縣內近2500名長者預防及延緩失能課程、共餐服務、健康促進活動、關懷訪視、電話問安等，深受各社區長者喜愛。

社會處長李國祿表示，社會處積極推動各項新型長期照顧服務政策，照顧長者，包括長照巴士從去年12輛到目前已擴增至32輛；日間照顧中心全縣至目前有14家，並結合錸德文教基金會推動智慧照顧日照中心，另外五峰、新埔、湖口等日照中心，也將陸續於下半年及110年完工。

今年也推動輔具代償墊付機制，由73家輔具廠商為民眾先行墊付70%補助款，民眾僅需支付30%自負額，減輕負擔，而中低老營養餐飲辦理鄉鎮增加寶山、尖石、五峰，讓13鄉鎮中低老長者皆可使用營養餐飲服務。

新竹縣長楊文科今天訪視竹北市中興社區巷弄長照站，與長者們一起活動筋骨，也呼籲大家仍要勤洗手及戴口罩。記者陳斯穎／攝影
新竹縣長楊文科今天訪視竹北市中興社區巷弄長照站，與長者們一起活動筋骨，也呼籲大家仍要勤洗手及戴口罩。記者陳斯穎／攝影
新竹縣長楊文科今天訪視竹北市中興社區巷弄長照站，與長者們一起活動筋骨，也呼籲大家仍要勤洗手及戴口罩。記者陳斯穎／攝影
新竹縣長楊文科今天訪視竹北市中興社區巷弄長照站，與長者們一起活動筋骨，也呼籲大家仍要勤洗手及戴口罩。記者陳斯穎／攝影

長照 新竹 楊文科

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