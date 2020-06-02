桃園人限定！憑市民卡享麥當勞豬肉滿福堡買一送一

桃園市政府發行桃園市民卡，發卡數再攀高突破160萬張，市府也積極簽訂特約商店提供專屬市民卡優惠，知名連鎖速食業者麥當勞明天起將推出最新優惠，憑市民卡可享早餐豬肉滿福堡買一送一，等於現省48元，優惠將一路到年底為主，歡迎持有桃園市民卡者多加把握。

桃園市民卡堪稱全台發卡量最大、功能最多元的市民卡，不僅搭公車、捷運有優惠，市府資訊科技局也積極洽談特約商店，包含在地店家、連鎖企業都提供專屬桃園市民卡友限定的消費優惠，讓持有桃園市民卡者無論是飲食、購物，都能享折扣小確幸。

麥當勞4月份首度與桃園市政府合作，推出桃園市民卡限定優惠，首波為吉事蛋堡買一送一，吸引桃園人轉傳分享，最近接力將於明天（3日起）推出第2波優惠，為早上10點半前單點購買豬肉滿福堡，出示桃園市民卡可享買一送一，每家餐廳每日兌換數量為100個。

這項桃園人限定優惠可到全桃園麥當勞餐使用，但有7家餐廳不適用此活動，分別為中壢崇光店、桃園愛買店、內壢家樂福店、桃園經國家樂福店、中壢家樂福店、南崁台茂店與機場二店。相關特約優惠可上https://card.tycg.gov.tw/ap/index.aspx查詢。

桃園市民卡發卡量穩定成長，近月因疫情關係，許多市府機關與公有場館必須刷身分證件或桃園市民卡過關，市府也趁此推廣辦卡，迄今發卡量突破160萬張，也歡迎民眾下載桃園市民卡APP，6月底前可玩一次「好運轉轉樂」，有機會抽中空氣清淨機。