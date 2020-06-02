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龍華科大校友回饋母校 見弱勢學子沒飯吃捐愛心消費券

聯合報 / 記者陳夢茹／桃園即時報導
桃園龍華科技大學校友會，長期支持母校、贊助獎助學金，早在2年前有部分校友會理監事成員，主動提供每月愛心消費餐券，為學子暖心暖胃。圖／龍華科大提供
桃園龍華科技大學校友會，長期支持母校、贊助獎助學金，早在2年前有部分校友會理監事成員，主動提供每月愛心消費餐券，為學子暖心暖胃。圖／龍華科大提供

桃園龍華科技大學校友會，長期支持母校、贊助獎助學金，早在2年前有部分校友會理監事成員，主動提供每月愛心消費餐券，讓弱勢學子能學校委外的餐館享用免費食物，為學子暖心暖胃。

龍華科大表示，除了校友會提供獎助學金及愛心消費餐券外，身為校友的親民食品董事長張存孝，2年來每周定期發送1千份各式美味可口麵包供學子享用。龍華科大校友服務中心主任宋秀環表示，校友會及龍華人企業家聯誼會長期作為母校的堅實後盾，校友們事業有成後，懷著感恩回饋校園。

宋秀環指出，部分理監事成員更有感社會隱形弱勢家庭相當多，特別額外捐款，提供學子1個月份的愛心消費餐券，學子可以持券在學校委外食堂、咖啡館，免費使用美味餐點。她表示，凡是家境困難的學生，不限本地生或外籍生，都能直接向校友服務中心索取1個月份的愛心消費餐券，確有需求者可再續領1個月份，校友目前每個月提供的愛心消費餐券總計有20個名額。

看到不少有困難的學生領取愛心消費券，宋秀環回憶，有次在服務中心遇到一位同學來領取麵包，她告訴同學，麵包是昨天送來的，已經有點乾硬，回到宿舍記得要加熱後再吃。沒想到同學卻回應道「沒關係，我已經2天沒吃飯」，拿到麵包後張口就囫圇吞下，她看到情景內心頓時酸楚，後來不經意得向張存孝提到此事，張二話不說，隔幾天立即送來一台全新的滾輪式烤麵包機。

宋秀環強調，許多龍華校友感念今日成就，來自於昔時母校栽培，事業有成後積極回饋母校，提供獎助學金及各類物資。龍華校友服務中心一直秉持幫助弱勢孩子的信念，將持續結合校友力量，協助弱勢學子。

桃園龍華科技大學校友會，長期支持母校、贊助獎助學金，早在2年前有部分校友會理監事成員，主動提供每月愛心消費餐券，為學子暖心暖胃。圖／龍華科大提供
桃園龍華科技大學校友會，長期支持母校、贊助獎助學金，早在2年前有部分校友會理監事成員，主動提供每月愛心消費餐券，為學子暖心暖胃。圖／龍華科大提供
桃園龍華科技大學校友會，長期支持母校、贊助獎助學金，早在2年前有部分校友會理監事成員，主動提供每月愛心消費餐券，為學子暖心暖胃。圖／龍華科大提供
桃園龍華科技大學校友會，長期支持母校、贊助獎助學金，早在2年前有部分校友會理監事成員，主動提供每月愛心消費餐券，為學子暖心暖胃。圖／龍華科大提供

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