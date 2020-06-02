將路權還給市民 竹市啟動騎樓順平計畫

新竹市政府啟動新竹市「騎樓順平計畫」，第一階段將針對火車站前、舊城區17條路段全面淨空，騎樓違章佔用、違規路障、違規停車，騎樓高低差也將改善整平，5月起已啟動為期3個月的勸導期。市長林智堅說，騎樓順平工程將於7月啟動、年底完工，也為2020台灣設計展、2021台灣燈會做好準備。

騎樓整平計畫的首波示範性路段共17處，包含火車站前、舊城區範圍內的路段，包括中正路、中山路、北門街、東門街、演藝路、北大路、大同路、東前街、中華路二段、信義街、勝利路、林森路、民族路、中央路等（詳情請見圖示）。

林智堅說，本次騎樓整平計畫的首波示範性路段共17處，以舒適、順暢的通行動線為原則淨空騎樓、整平高低差，讓身障朋友、娃娃車都能通行無阻，該計畫也是竹市步行環境前所未有的革新。

市府工務處表示，騎樓在台灣屢見違規使用情形，新竹市也不例外，騎樓屬道路範圍，專供行人通行使用，應保持供公眾通行。依建築法、道路交通管理處罰條例，本次騎樓淨空的措施包括騎樓範圍內除主建物與特殊設備，違章建築、固定式障礙物、移動式障礙物必須限期拆除、淨空，目前為勸導期，7月底前限期改善；騎樓違規停車近日也持續勸導，交通處將擬於周邊適時增設汽機停車格，做好配套措施，日後將進行取締。

工務處指出，騎樓高低差的整平也已針對17處路段做全面調查，以修順高低差為原則，不更動騎樓鋪面，高差小於30公分將以坡道順平，大於30公分的則以坡道搭配階梯，交通處將於騎樓內畫設出2公尺寬行人通行空間，確保行走動線順暢無阻。