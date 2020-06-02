自爆公務員請託民代關說 徐耀昌擬公布姓名

苗栗縣長徐耀昌今天在縣務會議中重申，縣府各項職務陞遷，皆採公開、公平、公正辦理，更自爆近期1個科長缺，竟有5、6人找民代關說，強調未來如有類似狀況，將直接公布姓名。

徐耀昌表示，縣政府各局處科長職等比照六都提升至9職等，引來許多原本在外地的公務員爭取，最近1個科長出缺，竟有多達5、6個人找民意代表關說，有些人選根本沒有相關經驗，無法適才適所，讓他不勝其擾。

徐耀昌指出，就任縣長以來，針對縣府人員陞遷、進用，完全尊重文官制度，科長缺以內升為原則，其次考量能力與資歷，進行跨局處調動。

去年曾傳出有人假借縣長名義收取人事紅包，徐耀昌再議會備詢時曾不只一次強調，歡迎民眾檢舉並發給獎金新台幣50萬元，另請政風及檢調單位介入調查。

徐耀昌重申，各項職務任用，均尊重各機關首長及單位主管推薦之優秀人選，不宜再找人請託關說，以免造成困擾，如有違背者，從7月1日起將公布姓名，並考量1年內不予任何陞遷及進用機會。