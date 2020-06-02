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歷時一年改造 新竹城市秘境汀甫圳周六開放

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
歷時一年改造的新竹市汀甫圳步道將重新開放，新竹市府將於本周六（6日）舉辦疫情後第一場戶外市集活動「漫步汀甫圳 重溫青春記憶」。圖／新竹市政府提供
歷時一年改造的新竹市汀甫圳步道將重新開放，新竹市府將於本周六（6日）舉辦疫情後第一場戶外市集活動「漫步汀甫圳 重溫青春記憶」。圖／新竹市政府提供

歷時一年改造的新竹市汀甫圳步道將重新開放，新竹市府將於本周六（6日）舉辦疫情後第一場戶外市集活動「漫步汀甫圳 重溫青春記憶」，將以校園為主題，舉辦手作市集、街頭藝人、學校社團表演及校園主題大地遊戲，邀請附近六所學校校友返校重溫青春；市長林智堅說，後疫情時代鼓勵民眾把悶壞的家人帶出來散步，周末一起來體驗變身秘境步道的汀甫圳。

林智堅說，他小學搬到汀甫圳附近，在水圳中抓魚抓蝦是在地居民與他的童年回憶，周圍更有東園國小、新竹高商、新竹高中、培英國中、建華國中與交通大學共6間學校，是學生上放學的必經之路，隨著城市發展、房屋增加，水圳環境日趨雜亂、充滿違建、雜亂管線充斥，變成居民厭惡的臭水溝。

本次透過改善工程重整水圳，如今，東山街到博愛街600公尺的路段已與交大合作，透過整體環境整理及景觀改造、打開校園圍牆並增加休憩設施，除提供附近居民全新的休憩環境，更提供周邊學校學生有條安全舒適的通學步道。

林智堅說，最近國內疫情穩定控制，各項防疫措施陸續解封回歸正常生活，市府持續開放戶外休憩空間與設施，並逐步恢復辦理各項藝文活動，只要遵守中央流行疫情指揮中心「防疫新生活」守則，就可放心參加各項活動。

市府都發處表示，周六「漫步汀甫圳 重溫青春記憶」活動將於下午2點開始至6點半結識，活動場地為汀甫圳博愛街至學府路交大側門段，活動內容包括街頭藝人、新竹高商吉他社、「伯爵白」樂團表演、校園主題大地遊戲、現場寫生、手作文創市集等。

此外，「新竹市 新鮮事」粉絲專頁亦同步辦理「我的學生時代」及「返校日dress code」活動，於網頁留言或當天至活動現場拍照打卡上傳，就有機會獲得限量贈品。

歷時一年改造的新竹市汀甫圳步道將重新開放，新竹市府將於本周六（6日）舉辦疫情後第一場戶外市集活動「漫步汀甫圳 重溫青春記憶」。圖／新竹市政府提供
歷時一年改造的新竹市汀甫圳步道將重新開放，新竹市府將於本周六（6日）舉辦疫情後第一場戶外市集活動「漫步汀甫圳 重溫青春記憶」。圖／新竹市政府提供

新竹 疫情 林智堅

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