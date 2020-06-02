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竹縣高山茶1台斤賣18萬 獲原民會補助大力行銷
疫情趨緩，新竹縣政府積極振興原鄉觀光，向原住民族委員會爭取補助350萬元，再加上縣府補助113萬餘元，協助五峰、尖石鄉展售農特產品，其中，去年針對原鄉地區首度舉辦冬季高山烏龍茶評鑑，推出的「雲裳烏龍茶」大獲好評，預計今年11月舉辦第二屆競賽，促進地方經濟與就業機會。
新竹縣長楊文科說，尖石、五峰鄉位於1400公尺到1800公尺海拔高度，溫度、日照條件適宜且常起雲霧，有非常好種茶地理環境優勢，種植高山茶面積共約80公頃。
去年12月首度舉辦的冬季高山烏龍茶評鑑，比照縣內行之有年的東方美人茶評鑑，分別針對茶葉的外觀、水色、香氣、滋味、葉底進行評分，由泰崗製茶股份有限公司拿下特等獎茶，更在評鑑後賣出一台斤18萬元的高價。
縣府原民處表示，尖石、五峰每月人潮可達4000人次以上，疫情期間遊客減少8成，目前疫情紓緩，為重振原鄉經濟，預計將原民會補助的350萬元分別用於高山烏龍茶優良茶評評鑑比賽暨尖石鄉、五峰鄉茶業技術及茶藝文化研習活動150萬元，尖石鄉公所農特產品展售補助100萬元，五峰鄉公所農特產品展售補助100萬元。
原民處說，當地6月產甜桃、7到8月水蜜桃、9到11月為甜柿產季，預計配合各農特產品產季，舉辦多場展售促銷活動，並搭配原住民文化藝術展演、民宿溫泉觀光導覽等介紹及活動，提升周邊景點溫泉、民宿及部落餐廳的收益；第二屆高山烏龍茶競賽則預計在11月舉辦，為控管茶葉的好品質，也建立特色茶分級包裝制度，提供消費者多元的選擇，打響新竹縣高山好茶。
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