苗栗校長遴選自治條例 縣府、議員協商版定案

苗栗縣縣立高級中等學校及國民中小學校長遴選自治條例修正草案，縣府與縣議員黎煥強版本，縣議會審查昨天攻防，今天通過協商版，採納黎煥強動議修正文字，包括縣府成立專案小組查明不適任校長事實，遴選作業結果，一周內公告。

縣議會定期會議案審查，校長遴選自治條例修正草案昨天引發熱烈討論，保留到今天審查，縣府版獲得議員禹耀東等人支持，縣府教育處長邱廷岳及禹耀東等人認為，校長職務重要，不是只會考試，還必須面對師生、外界，因此多數縣市遴選都採二階段，候用校長先到教育處歷練。

黎煥強版本採一階段，則有縣議員陳光軒等人支持，他們說，候用校長遴選作業二階段，除非有校長退休，否則候用校長難有機會，曾有候用校長甚至4年還在等空缺，甚至有老校長遴選委員會議還沒有開，就知道可能調派的學校，明顯對候用校長不公平，如果要求歷練等層面，可以交由遴選委員去討論。

黎煥強動議建議，縣府版的校長不適任事實，由縣府查明確者，應予改列其他職務，或為其他適當處理，因攸關重大，規定不夠明確，應該組織調查委員會調查昭公信，此外，校長遴選作業完畢，1周內公告校長候選人名單及遴選結果，做到更公開透明化。

今天二、三讀通過協商版本，縣府二階段遴選作業仍維持，納入黎煥強大部分動議修正文字，縣府成立專案小組查明不適任校長事實，遴選作業結果，一周內公告，及辦理縣立高中校長遴選時，應推薦外縣市縣立高級中等學校校長代表參加。