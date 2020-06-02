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1個科長缺5、6人找關說 徐耀昌：再來擾就公布姓名
苗栗縣政府1個科長，5、6個人找民意代表來關說，縣長徐耀昌不勝困擾，今天宣布尊重文官體制，如再有違背，7月1日起將公布姓名，並考量1年內不予任何陞遷及進用機會，徐耀昌並重申若有假藉縣長名義收受人事紅包，提供檢舉獎金50萬元，並由政風處移送檢調單位查處。
徐耀昌今年已經數次嚴詞駁斥人事紅包傳聞或關說，最近縣府一名科長出缺，徐耀昌不勝其擾，今天在縣務會議裁示，並列入會議紀錄。
徐耀昌指出，縣府科長提階到與6都相同的9職等，連一些原本在外地的公務員也來爭科長缺，找民意代表來關說，卻沒有考量自身的能力能否適任，民意代表不知究裡就來關說，其實目前的這個科長，業務相當繁重，還要會拿麥克風主持，如果民意代表關說對象不成，他還要一一去說明，不是太累了嗎？
他尊重文官制度，科長缺以內升為原則，再考量能力，跨局處升官，如果不考量自身能力，甚至還有更優秀或更資深能力，只憑關說是無法如願的，甚至因此亂想謠言四起，衍生各種弊端。
徐耀昌重申，縣府進用及陞遷人員採公開、公平、公正方式辦理，不宜找特定人士請託關心人事案，以免滋生困擾，假籍名義收取人事紅包的傳聞，提供檢舉獎金50萬元，並移送政風單位嚴辦及移送檢調單位查處，絕不寬貸，以正視聽。
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