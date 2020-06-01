大腸鏡檢查不用怕 苗栗3家醫院補助無痛式
苗栗縣去年大腸癌篩檢陽性個案共1659人，但有506人害怕大腸鏡檢查疼痛，因而放棄回診，比率高達3成，縣政府衛生局今天宣布，苗栗市大千綜合醫院、苑裡李綜合醫院及竹南慈祐醫院，如果由院方篩檢糞便潛血呈陽性的民眾，各提供100名免費無痛式大腸鏡檢查名額，鼓勵盡早正視腸癌威脅。
民眾可洽詢各鄉鎮市衛生所，或苗栗縣癌症防治專線037-558550，聯絡窗口大千037-357125轉5150，苑裡李綜合037-862387轉1909，竹南慈祐037-476589轉656。
衛生局指出，大腸癌主要是由大腸內的腺瘤瘜肉癌化所造成，罹癌風險隨著年紀增長而增加，通常好發50歲以後，早期發現腺瘤瘜肉並予以切除，才能避免大腸癌威脅，根據衛生福利部統計，大腸癌在10大癌症中排名第3，2016年後每年大腸癌發生人數都超過1萬5000人，早期發現、即早治療，治癒率很高。
但很多鄉親因大腸鏡檢查是侵入式，造成疼痛不適，因而拒絕回診複檢，以去年全縣大腸癌篩檢陽性個案1659人，但有約3成、506人害怕大腸鏡檢查而放棄回診，可能因此延誤黃金治療期。
衛生局表示，國民健康署提供50歲到74歲民眾，每2年免費1次「定量免疫法」糞便潛血檢查，檢查前不需限制飲食，非常方便，若檢查篩檢呈陽性，則建議進一步接受大腸鏡檢查，有一半機率可能是腺瘤型瘜肉及大腸癌，大千去年率先推出院方篩檢呈陽性民眾，補助2500元的無痛式大腸鏡檢100人，今年增加苑裡李綜合、竹南慈祐。
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