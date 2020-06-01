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歷經9次流標 象鼻國小危老校舍重建3日動土

中央社 / 苗栗縣1日電

苗栗縣泰安鄉象鼻國小危老校舍重建工程流標9次終於順利發包，預計3日動土，校長葉文杰今天表示，師生再忍耐些時間就可揮別在克難拼湊的空間上課，「整個部落都相當期待」。

苗栗縣政府指出，象鼻國小位於泰安鄉南三村象鼻部落，屬偏遠地區原住民學校，也是部落唯一的文教中心，學校主要教學空間「下棟」教室屋齡逾60年，民國103年即列為危險建築，校舍老舊危險亟待拆除重建，但受限工程預算、山區施工成本風險等因素，在105年建築師完成規劃設計後，遲遲未能發包。

經苗栗縣政府、立法委員高金素梅積極向中央爭取預算，葉文杰及建築師謝伯昌等人四處奔走尋求民間資源協助下，獲教育部核定經費新台幣5964萬8000元辦理「象鼻國小下棟教室老舊校舍拆除重建工程」，4月間第10次公告上網招標，終於順利發包，在此之前，工程已歷經9次流標。

基於安全考量，這幾年，葉文杰將舊校舍勘驗報廢，騰出校長室等「拼湊」出可用安全空間，供學生上課，老師擠在走廊、陽台克難辦公；如今新校舍即將動土，葉文杰說，感謝一路上許多貴人相助，尤其是建築師謝伯昌不離不棄。

葉文杰指出，謝伯昌為求建築融入在地原住民文化意涵，曾花2年時間進行部落田調、訪談，更設計出泰雅族「祖靈之眼」立體菱形屋頂，儘管為降低施工成本吸引廠商投標意願，此次工程將此項目取消，以一般平式屋頂施作，所幸獲徐增壽文教基金會表態願意出資，於後續第2階段工程施作，讓新校舍保有泰雅族意象。

葉文杰告訴中央社記者，重建工程3日動土，顧及學生上課，拆除開挖等大型施工盡量在暑期進行，師生們再忍耐一段時間，預計明年底就可迎接嶄新、安全校舍，「部落族人都很期待」。

葉文杰說，過去因城鄉差距，許多偏鄉父母選擇將孩子「外送」或寄居親人就學，但脫離原生環境、文化，對於原住民孩子的成長並不見得是好事，期盼藉由這次重建，也讓家長對於原住民教育更具信心。

建築 原住民

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