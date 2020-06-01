新竹縣坡頭漁港百年石滬將修復 再現先民智慧

新竹縣政府今天表示，新竹縣坡頭漁港北側的6座百年「石滬」，獲前瞻水環境經費補助，將啟動修復，再現台灣先民智慧漁作方式，打造為海洋、環境生態教育場址。

農業處長范萬釗表示，早期漁民運用智慧，在潮間帶使用海邊石礫堆砌成「石滬」，利用海水漲、退潮升降原理，讓魚困於滬內，漁民就可甕中捉「魚」，成為最天然的捕魚網。

范萬釗說，但隨時代發展及環境改變，石滬已不是最主要的捕魚方式，反成漁民業餘活動及觀光新亮點。

范萬釗指出，而在坡頭的6座石滬，約有百年歷史，雖有部分破損、或被海砂所埋，但整體保存狀況佳，日前獲前瞻水環境經費補助規劃設計，將朝比照修復古蹟「修舊如舊」概念重現。

范萬釗指出，也考慮在舊石滬周邊，打造仿作新石滬，以堆砌與海洋、在地有關意象，創造出類似澎湖雙心石滬的吸睛地景藝術。目前，石滬修復計畫，預計在年底完成復建的規劃設計，且獲得漁業署同意後，明年初可望發包施工。

范萬釗說，先民漁作設施「石滬」需保存，未來可進一步結合新豐紅樹林溼地生態區，發展生態旅遊，也活絡地方觀光。