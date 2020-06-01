疫情趨緩 新竹縣府：文健站即日起恢復服務

全台哪一區域的有錢人最多、總收入最高，許多人第一聯想到的是台北市，不過根據財政部財政資訊中心106年度的各縣市鄉鎮鄰里的綜所稅資料，新竹市東區關新里的所得總額中位數高達252.9萬，比台北市該年度之冠文山區政大里的121.3萬高出許多，成為該年度的全台之冠。

2020-06-01 12:35