疫情趨緩 新竹縣府：文健站即日起恢復服務
新竹縣政府今天表示，武漢肺炎疫情趨緩，經原住民族委員會核准，新竹縣都會區及原鄉地區15個原住民文化健康站，即日起恢復服務。
縣長楊文科表示，原住民族委員會依據「長期照顧十年計畫2.0」原住民族長期照護專章，於原住民族地區及都會原住民族聚落推動設置文健站，但因防疫影響，竹縣文健站從3月底開始，停止長者到站活動及共餐等相關服務。
楊文科指出，疫情趨緩，即日起恢復健康促進、電話問安關懷訪視等活動，但相關措施將因應疫情變化進行調整。
原民處長雲天寶說，為使長者逐漸回歸正常生活及維護健康，並配合啟動「防疫新生活運動」，在文健站重啟後，長者可以一起到站內參與活動，恢復生活重心，再展現活力。
雲天寶表示，不過，防疫工作將持續進行，仍需保持社交距離、落實個人衛生防護工作、建立實名制，確保長者及工作人員安全。
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