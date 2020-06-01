縱容狗追機車、追人苗栗有法罰 最高罰1萬5000元

狗追機車、追人釀禍迭有所聞，苗栗縣議會今天三讀通過苗栗縣動物保護自治條例草案，規定攜帶寵物出入公共場所或公眾得出入場所，未使用牽繩、透氣口罩或其他適當防護措施，經勸導拒不改善，可處罰3000元到1萬5000元。

縣議會定期會今天審查縣府提案，無異議二、三讀通過動物保護自治條例，縣府公布後施行，苗栗縣動物保護防疫所指出， 動物保護法僅規定寵物出入公共場所或公眾得出入場所，應由7歲以上之人伴同，具攻擊性的比特犬、獒犬等則必須由成年人伴同，以長度不超過1.5公尺的繩或鍊牽引，配戴不影響透氣的口罩。

但迭有發生狗追人或機車，釀成交通事故，或狗咬傷人案，飼主涉有刑法過失傷害罪嫌，自治條例透過行政處罰，提升管理強度，要求不僅是具攻擊性的比特犬、獒犬等，一般犬、貓等寵物，都要使用牽繩、透氣口罩，或其他適當防護措施，違者可處3000元到1萬5000元，並限期改善，屆期不改善者，得按次處罰。

相同處罰規定還包括寵物或經營繁殖、買賣業者，於寵物出生、取得、轉讓日起4個月內，沒有辦理植入晶片登記，此外，使用未經許可，尖銳足以傷害動物的裝置，或以禁止的方法，防範或驅趕動物。

動防所表示，過去執行公務，侷限在公共場所、公眾得出入場所，自治條條提供法源，動防所執行調查、取締、緊急保護或安置，擴及私人場所，所有人、使用人或管理人，不得規避、妨礙或拒絕，違者最高處1萬5000元，掃除執行的死角。

縣議會今天二、三讀另通過苗栗縣自助選物販賣事業管理自治條例修正草案，及苗栗縣臨時攤販集中場管理自治條例草案等，自助選物販賣（俗稱娃娃機）、夜市之亂納管，其中，娃娃機營業場所出入口應臨接6公尺以上道路，距離高中職以下學校100公尺以上，違者可命令停止營業，如仍經營可處2萬元到10萬元罰鍰。